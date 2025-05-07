شاهد: عشائر فلسطينية في غزة ترفض مخطط الاحتلال لتوزيع المساعدات

أعلن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، رفضه القاطع لمخطط الاحتلال الإسرائيلي بشأن توزيع المساعدات الإنسانية، مؤكداً عدم المشاركة في المخطط الذي وصفه بأنه “غطاء للتحكم في الشعب الفلسطيني وإذلاله”.

وفي بيان، اليوم الأربعاء، شدد التجمع على أنه لن يسمح بتمرير جريمة جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني تحت ستار العمل الإنساني، معتبراً أن محاولات الاحتلال للظهور بمظهر المساعد والداعم لا تنطلي على الفلسطينيين، الذين يتعرضون لحصار وعدوان متواصل.

وطالب التجمع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية في ضمان إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل عادل وشفاف على الشعب الفلسطيني في غزة، بعيداً عن أي تدخلات إسرائيلية تهدف لتكريس الاحتلال والتحكم في مصير المدنيين.

وبحسب ما نقله موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، الاثنين، فإن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) صادق خلال اجتماعه الأخير، على خطة (إسرائيلية – أمريكية) مشتركة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر صندوق دولي وشركات خاصة.

ووفقاً لما نقل عن مسؤول إسرائيلي لم يُكشف اسمه، فإن الخطة تنص على تقديم المساعدات وفقاً لتقديرات الوضع الميداني، وتوزيعها داخل “المجمّعات الإنسانية” التي تقيمها إسرائيل جنوب قطاع غزة، وهي آلية أثارت رفضاً واسعاً في الجانب الفلسطيني ومؤسسات دولية باعتبارها مخالفة للمبادئ الإنسانية.

وسبق أن أعلن كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر، ووكالة الأونروا، أن مؤسساتهم لن تشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية وهي: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.