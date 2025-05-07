شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية دموية على سوق غزة (شاهد)

استشهد 17 فلسطينيا وأصيب أكثر من 50 آخرين، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف سوق شارع الوحدة المكتظ وسط مدينة غزة.

وبثت الجزيرة مباشر، مقطع فيديو يوثق مشاهد مروعة للحظة القصف الإسرائيلي على هذه المنطقة.

وأظهرت المشاهد جثثا ومصابين متناثرين في شارع الوحدة مضرجين بدمائهم، حيث هرع المواطنون وسط الدخان الكثيف الناجم عن القصف لمحاولة إنقاذ المصابين وانتشال جثامين الشهداء.

من جانبه، حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمه المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، داعياً إلى تحرك دولي فوري لوقفها وتوفير الحماية للمدنيين.

وأكد المكتب أن استهداف الاحتلال للمطاعم والمدارس ومراكز الإيواء يعبّر عن نية متعمدة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، ويشكل جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب محاسبة دولية عاجلة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين وسط إدانات محلية وأممية ودون مواقف عملية لمنع تكرارها.