غزة.. استشهاد 50 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال منذ فجر الثلاثاء (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء، إلى 50 شهيدًا بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عشرات المصابين، في يوم دامٍ هو من بين الأعنف منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة مروّعة في مدرسة “أبو هميسة” بمنطقة بلوك 10 شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، التي كانت تؤوي آلاف النازحين، وأسفر القصف عن استشهاد 22 مدنيًّا على الأقل، وإصابة 52 بجروح متفاوتة.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، أعادت طائرات الاحتلال قصف المدرسة نفسها في غارة ثانية، مما أدى إلى استشهاد 9 آخرين وإصابة العشرات.

وفي هجمات متفرقة، أسفر قصف مروحي على منزل عائلة بشير بجنوبي مدينة دير البلح عن شهيد وعدد من الجرحى. كما استشهد مواطن في بلدة خزاعة شرق خان يونس إثر استهداف مباشر من مروحية إسرائيلية.

وفي خان يونس أيضًا، أصيب عدد من المواطنين إثر غارة لطائرة مسيَّرة، استهدفت منزل عائلة اللحام في منطقة بطن السمين جنوبي المدينة.

وفي السياق، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 52615 شهيدًا و118752 مصابًا، بحسب بيانات وزارة الصحة. ومنذ استئناف العدوان في 18 مارس/آذار الماضي، بلغ عدد الضحايا 2507 شهداء و6711 مصابًا.