لبنان.. إسرائيل تغتال قائدًا في حماس بصيدا والفصائل تتوعد بالرد (فيديو)

استشهد القيادي في كتائب القسام، المهندس خالد أحمد الأحمد، فجر اليوم الأربعاء، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفته خلال توجهه لأداء صلاة الفجر في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان، أن الشهيد خالد الأحمد، الذي وصفته بـ”شهيد الفجر”، “كان من رموز العمل الجهادي، وتعهدت بمواصلة درب المقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات، معتبرة أن دماء الشهداء ستبقى لعنة تلاحق الاحتلال حتى زواله”.

وبدورها، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، ما وصفته بـ”جريمة الاغتيال الصهيونية الجبانة”، وأكدت أن ” استشهاد الأحمد لن يزيد المقاومة إلا تمسكاً بخيار البندقية حتى استعادة الحقوق والأرض”، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تكشف عجز الاحتلال أمام صلابة المقاومة الفلسطينية، على حد وصف البيان.

“مسؤول عمليات في حماس”

في المقابل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته عن تنفيذ الغارة، مؤكداً أنها استهدفت الأحمد، الذي وصفه بأنه “رئيس العمليات في اللواء الغربي لحماس في لبنان“، واتهمه بالوقوف خلف سلسلة هجمات ضد إسرائيل ونقل أسلحة وتخطيط عمليات خلال الحرب الجارية.

وأشار المتحدث إلى أن الأحمد “كان يشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل ومواطنيها”، مؤكداً أن الجيش سيواصل ملاحقة عناصر حماس في أي مكان.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجمت “حماس” 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى.