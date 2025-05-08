تحقيق استقصائي يكشف هوية قاتل شيرين أبو عاقلة ويتهم إدارة بايدن بالتستر (شاهد)

عرضت منصة زيتيو (Zeteo) الإعلامية المستقلة فيلما وثائقيًّا جديدًا بعنوان “من قتل شيرين؟” يكشف للمرة الأولى هوية الجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار على الزميلة شيرين أبو عاقلة في جنين عام 2022.

وبحسب التحقيق، الذي عرض في نيويورك، مساء أمس الأربعاء، امتنعت إسرائيل عن الكشف عن اسم الجندي حتى لأرفع المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وتتهم زيتيو إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بالتقاعس والتستر من أجل الحفاظ على علاقاته مع الحكومة الإسرائيلية، وهو ما وصفه مسؤولون أمريكيون سابقون بأنه “خذلان لشيرين”.

وجاء الفيلم بعد تحقيق استقصائي استغرق إعداده عدة أشهر، يتضمن شهادات حصرية من مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين سابقين، إضافة إلى زملاء مقربين من شيرين.

الوثائقي الذي تبلغ مدته 40 دقيقة، متاح حاليًّا للمشتركين برسوم في منصة زيتيو، وتتوفر نسخة مختصرة منه مدتها 8 دقائق للمشتركين مجانًا.

وقالت المنصة إن التحقيق الاستقصائي أجراه صحفيون مخضرمون لهم باع طويل في تغطية النزاعات بالشرق الأوسط، بينهم ديون نيسنباوم، وفاطمة عبد الكريم، وكونور باول.

وبحسب الوثائقي الاستقصائي فإن الجندي الإسرائيلي ألون سكاجيو، هو الذي قتل شيرين أبو عاقلة. كما ذكرت المنصة أن سكاجيو قُتل في عملية عسكرية بجنين خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

ووصفت منصة زيتيو العمل بأنه “تحقيق جريء لم تكن لتدعمه أي جهة إعلامية كبرى”، مشيرة إلى أن التمويل جاء بالكامل من اشتراكات القرّاء، بعيدًا عن دعم الشركات أو الرعاة.

وزيتيو مؤسسة إعلامية جديدة أسسها الصحفي مهدي حسن بعد استقالته من قناة “إم إس إن بي سي” الأمريكية احتجاجا على التغطية الإعلامية الأمريكية للحرب في غزة.

وفي صباح يوم 11 مايو/أيار 2022، وأثناء تغطيتها لاقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين في الضفة الغربية، قُتلت شيرين برصاصة في الرأس رغم ارتدائها سترة الصحافة وخوذة واقية.