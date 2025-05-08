ترامب يعلن التوصل لاتفاق “تاريخي” مع بريطانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة لتكون الدولة الأولى التي تصل لاتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على قائمة طويلة من الدول.

وجاء الإعلان عن الاتفاق بين البلدين في الوقت الذي تجري فيه مراسم الاحتفال بمرور 80 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية، وإعلان ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا السابق النصر في 8 مايو/أيار 1945، في إشارة إلى أهمية العلاقة الخاصة بين البلدين الحليفين الذين خاضا معا الحرب ضد ألمانيا النازية.

ومن جانبه أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق التجاري مع واشنطن قائلا “هذا بالفعل يوم مذهل، تاريخي”، وذلك خلال اتصال بالفيديو مع ترامب، الذي وصف المملكة المتحدة بأنها “واحدة من حلفائنا العظماء حقًا”.

الإبقاء على مستوى 10% من الرسوم

وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أنه بموجب الاتفاق سوف تظل التعريفة الجمركية الأمريكية البالغة 10%، التي تنطبق على معظم السلع المستوردة من بريطانيا قائمة، لكن تم تخفيض التعريفات على الواردات من الصلب والألومنيوم البريطاني من مستوى 25% حاليا إلى مستوى الصفر.

كما حصلت بريطانيا على حصة تصديرية بقيمة 100 ألف سيارة للسوق الأمريكية عند تعريفة جمركية بنسبة 10%، وهي حصة تغطي أغلب الصادرات البريطانية للسوق الأمريكية في هذا القطاع.

وأشار ترامب في مؤتمر صحفي، الخميس، في البيت الأبيض إلى إمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع أطراف أخرى، وهذا أهم ما قاله: