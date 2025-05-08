والد الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر: القصف على غزة قد يصيب ابني لأن الضغط العسكري قتل 41 مختطفا

قال والد الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يُعتقد أنه آخر أسير يحمل الجنسية الأمريكية على قيد الحياة في غزة، إن المجلس الوزاري المصغر “يبحث عن نصر وهمي لا وجود له”، معربًا عن قلقه الشديد على حياة ابنه والأسرى الآخرين.

وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، “أسمع القصف من الكيبوتس وأدعو ألا يكون قد أصاب ابني أو أي مختطف آخر”.

وأشار إلى أن الضغط العسكري الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي أدى بالفعل إلى “مقتل 41 مختطفًا”، وأن المخاوف تتصاعد الآن داخل إسرائيل بشأن مصير الأسرى وسط استمرار العمليات العسكرية والقصف المكثف.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد أكدت عبر الناطق باسم جناحها العسكري كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، أن حياة الأسرى أصبحت في خطر نتيجة “عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو”.

وأضافت أن المقاومة “تمكنت من انتشال شهيد كان مكلفًا بتأمين الأسير عيدان ألكسندر”، مشيرة إلى أن مصير الأسير والآسرين ما زال مجهولًا.

وفي وقت سابق، أعلنت حماس موافقتها على إطلاق سراح عيدان ألكسندر، وجثث 4 آخرين يحملون الجنسية الأمريكية، كانوا قد أسروا خلال الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.