أنصار الله: قصفنا مطار بن غوريون.. والحظر الجوي على إسرائيل مستمر (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة استهدفت أهدافًا داخل إسرائيل، ضمن ما وصفته بـ”نصرة الشعب الفلسطيني وردًّا على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة“، مؤكدة أن الهجمات تأتي في إطار ما سمته “تنفيذ قرار الحظر الجوي على كيان العدو الإسرائيلي”.

وفي بيان متلفز تلاه المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، قال إن القوة الصاروخية التابعة لـ”القوات المسلحة اليمنية” نفذت “عملية نوعية استهدفت مطار اللُّد -المسمى إسرائيليًّا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة- باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي”، مشيرًا إلى أن “الصاروخ أصاب هدفه بنجاح”، وأن “أنظمة الدفاع الإسرائيلية فشلت في اعتراضه”.

وأضاف البيان أن “الضربة تسببت في هروع ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ، وتوقّف حركة المطار لما يقارب الساعة”، وفق ما جاء في التصريح.

كما أعلنت الجماعة تنفيذ عملية عسكرية ثانية باستخدام سلاح الجو المسيَّر، استهدفت “هدفًا حيويًّا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة”، عبر طائرة مسيَّرة من طراز “يافا”.

وجددت “أنصار الله”، في ختام البيان، تحذيرها لشركات الطيران التي ما زالت تسيّر رحلاتها إلى إسرائيل، داعية إياها إلى “وقف رحلاتها الجوية فورًا كما فعلت شركات أخرى”، على حد وصفها.

وأكد البيان أن قرار حظر الملاحة الجوية إلى مطارات إسرائيل، إضافة إلى منع عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، سيظل ساريًا “حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.