ترامب يقدم مقترحا للتهدئة بين روسيا وأوكرانيا ويتوعد بالعقوبات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوما، فيما تتواصل المفاوضات بين الجانبين.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها “نأمل أن يتم الالتزام بوقف إطلاق نار مقبول، وأن يتحمل كلا البلدين المسؤولية عن احترام قدسية هذه المفاوضات المباشرة”.

وحذر ترامب في ذات الوقت أنه “إذا لم يتم احترام وقف إطلاق النار فإن الولايات المتحدة وشركائها سوف يفرضون عقوبات إضافية”.

وأشار ترامب إلى أن “الآلاف من الجنود صغار السن يموتون كل أسبوع، والجميع يجب أن يسعى لوقف هذا العنف”.

وتابع ترامب “أنا، والولايات المتحدة الأمريكية، ترغب في ذلك أيضًا. بصفتي رئيسًا، سأظل ملتزمًا بضمان السلام بين روسيا وأوكرانيا، جنبًا إلى جنب مع الأوروبيين، ليكون سلامًا دائمًا”.

وأوضح ترامب أنه “يجب أن يُمهد وقف إطلاق النار هذا الطريق في نهاية المطاف نحو اتفاق سلام”، مشيرا إلى أنه “يمكن إنجاز كل ذلك بسرعة كبيرة، وسأكون متاحًا في أي وقت إذا دعت الحاجة لخدماتي”.

وعلى الجانب الآخر قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في منشور على منصة إكس الخميس “أجريتُ محادثةً مُفيدةً مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هنأنا بلدينا بيوم النصر في أوروبا، الانتصار على النازية”.

ورحب زيلينسكي في منشوره بتصديق برلمان أوكرانيا على اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة، ووصفها بأنها “وثيقةٌ تاريخيةٌ بحقّ تفتح آفاقًا جديدةً للتعاون”.

I had a good conversation with @POTUS. We congratulated our nations on Victory in Europe Day — the victory over Nazism.

We welcomed the Ukrainian Parliament’s ratification of the Economic Partnership Agreement — a truly historic document that opens up many new opportunities for… pic.twitter.com/0REH3a6Xz2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2025