لليوم السادس على التوالي.. مسيَّرات الدعم السريع تستهدف بورتسودان

تواصلت الهجمات بالطائرات المسيَّرة على مدينة بورتسودان، المقر المؤقت للحكومة السودانية، لليوم السادس على التوالي، في تصعيد لافت من جانب قوات الدعم السريع.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية بأن “مضادات الجيش الأرضية تعاملت مع عدد من المسيَّرات المعادية التي كانت تستهدف منشآت ومواقع حيوية داخل المدينة”، مشيرًا إلى أن الضربات الجوية نفذتها قوات الدعم السريع.

واستهدفت الضربات مناطق متفرقة من شمال مدينة بورتسودان وغربها وجنوبها، التي تُعَد من أبرز المراكز الاستراتيجية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان، لا سيما في ظل المجاعة المعلنة في مناطق عدة من البلاد.

وفي سياق ميداني متصل، أعلنت الفرقة السادسة مشاة في مدينة الفاشر -عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان- تدمير وتعطيل 26 مركبة قتالية لقوة تابعة لقوات الدعم السريع، بعد اشتباكات عنيفة شرق المدينة، أسفرت أيضًا عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الدعم السريع.

وأكدت القيادة العسكرية في الفاشر تعرُّض عدد من أحياء المدينة لقصف مدفعي متقطع، نفذته قوات الدعم السريع باستخدام قذائف من عياري 120 و82 مليمترًا، وأسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، جرى نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.