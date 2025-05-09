ملايين الإسرائيليين في الملاجئ وإيقاف الرحلات في “بن غوريون” عقب إطلاق صاروخ من اليمن (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه اعترض صاروخًا أُطلق من اليمن اتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدميره قبل أن يصيب هدفه.

وقال الجيش في بيان رسمي “رُصد إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل، ووفقًا للسياسة المتبعة في مثل هذه الحالات، جرى تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق تحسّبًا لأي خطر محتمل”.

وأضاف البيان أن منظومة الدفاع الجوي “ثاد” اعترضت الصاروخ بنجاح، دون تسجيل إصابات أو أضرار.

ووفقًا للجيش، جرى تفعيل صفارات الإنذار في أكثر من 25 بلدة ومدينة إسرائيلية في محيط تل أبيب الكبرى.

وفي أعقاب الإنذارات، تم إيقاف الرحلات الجوية مؤقتًا في مطار “بن غوريون” الدولي، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شركات طيران عدة قررت تمديد قرارها بإلغاء رحلاتها إلى إسرائيل على خلفية التصعيد الأمني.

كما توقفت بعض مباريات دوري الدرجة الوطنية لكرة القدم احترازيًّا، في حين أعلنت شرطة منطقة تل أبيب أن أفرادها يقومون بعمليات تمشيط لتحديد مواقع سقوط شظايا الصاروخ المحتملة وعزلها لمنع اقتراب المدنيين.

من جانبه، قال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) اليميني المعارض، أفيغدور ليبرمان “هذا لا يُصدَّق حقًّا. بعد سنة و7 أشهر على الحرب، ما زال الملايين من الإسرائيليين يتراكضون نحو الملاجئ كل يوم”، في إشارة إلى تدافع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ في أعقاب إطلاق الصاروخ اليمني اليوم الجمعة.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي أن امرأة أصيبت أثناء محاولتها التوجه إلى أحد الملاجئ لحظة تفعيل صفارات الإنذار، ونُقلت إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وكانت جماعة أنصار الله في اليمن قد أكدت، الأربعاء، أنها ستواصل مهاجمة إسرائيل، رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتوقف عن قصف مواقع جماعة أنصار الله في اليمن، مشيرًا إلى أن الجماعة وافقت على عدم مهاجمة السفن الأمريكية في المقابل.