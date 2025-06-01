احذر ضربة الشمس.. نصائح قد تنقذ حياتك

مع اجتياح موجة الحرّ القاسية، يتعرض ملايين الأشخاص لخطر متزايد من الأمراض المرتبطة بالحرارة. وللوقاية من المضاعفات الصحية، ينصح الأطباء باتباع إجراءات بسيطة وفعالة للحفاظ على برودة الجسم وسلامته خلال فصل الصيف الحار.

أمراض مرتبطة بالحرارة

تحدث الأمراض المرتبطة بالحرارة عندما يفشل الجسم في تنظيم حرارته بشكل طبيعي. وبالرغم من أن التعرق هو الآلية الطبيعية للتبريد، فإنه قد لا يكون كافيا في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

ويعرض مركز راش الطبي الجامعي، المنتشر في دول أوروبية، أعراض الأمراض المرتبطة بالحرارة، ففي بعض الحالات، ترتفع درجة حرارة الجسم بسرعة أكبر من قدرة الجسم على تبريد نفسه، مما قد يؤدي إلى تلف في الأعضاء الحيوية.

الإرهاق الحراري

ومن بين هذه الحالات، الإرهاق الحراري الذي يحدث بعد التعرض الطويل لدرجات حرارة مرتفعة وغالبا ما يكون مصحوبا بالجفاف، وإذا لم يُعالج، قد يتطور إلى ضربة شمس.

وضربة الشمس، التي تُعدّ حالة طبية طارئة، تحدث أيضا عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير. وإذا لم تُعالج سريعا، فإنها قد تُهدد الحياة.

ويعرض مركز راش الطبي الجامعي، بعض الأعراض التي يجب الحذر منها، ومن بينها الإرهاق الحراري، الذي يتمثل في ارتفاع حرارة الجسم، وتسارع نبض القلب وانخفاض ضغط الدم، وفقدان السوائل والأملاح، وضعف شديد أو صعوبة في المشي، وإغماء أو دوار، وتقلصات في البطن، وصداع، أو غثيان، وقيء أو إسهال.

أعراض ضربة الشمس

ومن بين أعراض ضربة الشمس، ارتفاع حرارة الجسم بشكل كبير، وتعرّق غزير، وصداع شديد، وسلوك غير طبيعي أو تقلبات عاطفية، وتغير في مستوى الوعي، قد يصل إلى الغيبوبة أو نوبات تشنج.

وإليك بعض النصائح التي أجمع عليها الأطباء لتجنب ضربة الشمس والإرهاق الحراري: