حماس تستنكر تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن إدانتها الشديدة لتصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال مايك هاكابي، التي اقترح فيها إقامة الدولة الفلسطينية على جزء من الأراضي الفرنسية، ردا على موقف فرنسا الداعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ووصفت الحركة في بيان لها، اليوم الأحد، تصريحات هاكابي بأنها “استخفافًا صارخًا بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”، وجددت الحركة تأكيداتها “الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال الصهيوني ونهجه الاستعماري التوسّعي”.

وأضاف البيان “يعكس هذا التصريح المشين تبنّيًا وقحًا لسردية الاحتلال الفاشي المتنكرة لحقوق شعبنا في أرضه ومقدساته، ويشكّل غطاءً سياسيًا لجرائم حكومة نتنياهو الإرهابية، في مساعيها لفرض واقع الإبادة الوحشية والتهجير القسري”.

واختتم البيان باستنكار الحركة للتصريحات المنحازة، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، “بوقفة جادة لإسناد شعبنا الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حريته، وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على أرضه”.

وكان مايكل هاكابي، قد قال في وقت سابق “إذا كانت فرنسا مصممة على رؤية دولة فلسطينية فأقترح عليها أن تقتطع جزءا من الريفيرا الفرنسية لإنشاء دولة فلسطينية”.

وأضاف هاكابي في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية “يمكن لفرنسا القيام بذلك، لكن لا يمكنها أن تمارس ضغوطا على دولة ذات سيادة، وأجد أن الأمر مثير للاشمئزاز لأنهم يعتقدون أن لديهم الحق في القيام بهذا الشيء”.