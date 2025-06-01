تأخرت رحلة تابعة لشركة “دلتا إيرلاينز” الأمريكية بين مينابوليس وماديسون ساعة كاملة، بعد اكتشاف ركاب وجود حمامتين تتجولان داخل مقصورة الطائرة قبل الإقلاع، مساء السبت.

وأبلغ الركاب طاقم الطائرة الذي استدعى عامل الأمتعة لإخراج الحمامتين بسلام، في حين أكد متحدث باسم الشركة أن الرحلة وصلت لاحقا إلى وجهتها دون أي مشكلة.

وأصدرت شركة دلتا بيانا اعتذرت فيه عن تأخر الرحلة، قائلة “تقدّر دلتا الإجراءات الحذرة التي اتخذها موظفونا وعملاؤنا لإخراج طائرين بأمان من الطائرة قبل المغادرة، ونعتذر لعملائنا عن التأخير في سفرهم”.