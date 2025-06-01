مطاردة على متن طائرة لإخراج “زائرَين غامضَين” تسللا إلى مقصورة الركاب (شاهد)
تأخرت رحلة تابعة لشركة “دلتا إيرلاينز” الأمريكية بين مينابوليس وماديسون ساعة كاملة، بعد اكتشاف ركاب وجود حمامتين تتجولان داخل مقصورة الطائرة قبل الإقلاع، مساء السبت.
وأبلغ الركاب طاقم الطائرة الذي استدعى عامل الأمتعة لإخراج الحمامتين بسلام، في حين أكد متحدث باسم الشركة أن الرحلة وصلت لاحقا إلى وجهتها دون أي مشكلة.
وأصدرت شركة دلتا بيانا اعتذرت فيه عن تأخر الرحلة، قائلة “تقدّر دلتا الإجراءات الحذرة التي اتخذها موظفونا وعملاؤنا لإخراج طائرين بأمان من الطائرة قبل المغادرة، ونعتذر لعملائنا عن التأخير في سفرهم”.
حمامتان تتسببان في حالة فوضى وهلع بين المسافرين على متن طائرة تابعة لشركة دلتا قبل إقلاعها من مطار مينيابوليس-سانت بول الدولي في ولاية مينيسوتا الأمريكية.
– شركة دلتا أصدرت بيانا اعتذرت فيه عن الانقطاع الذي أصاب الرحلة: "تقدر دلتا الإجراءات الحذرة التي اتخذها موظفونا وعملاؤنا… pic.twitter.com/md8WQWx6JU
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 31, 2025