صاروخ يمني يشل مطار بن غوريون.. وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراضه فور دخوله المجال الجوي.

ووفقا للبيانات المتلاحقة الصادرة عن الجيش، فإن أنظمة الرصد الجوي سجلت إطلاق الصاروخ من اليمن، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدد كبير من المناطق داخل إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب الكبرى ومناطق في وسط وغرب القدس، وسط حالة من التأهب القصوى.

وقال بيان للجيش “رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وأنظمة الدفاع الجوي تتعامل مع التهديد”، مضيفا أن “صفارات الإنذار تم تفعيلها في عدة مناطق، وجارٍ فحص التفاصيل الميدانية”.

وفي خطوة احترازية، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن السلطات قررت إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون بشكل مؤقت، بعد تأكيد اعتراض الصاروخ، ما أدى إلى تعطل حركة الطيران وإلغاء بعض الرحلات، فيما أشارت القناة 14 إلى أن الصاروخ كان متجها نحو المطار تحديدا، وقد أطلقت القوات الإسرائيلية صواريخ اعتراضية للتعامل معه.

وتزامنا مع هذه الأحداث، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تنفذ عمليات بحث ميدانية في مناطق تل أبيب والقدس ووسط البلاد، في أعقاب تفعيل الإنذارات وتحسبا لأي شظايا قد تسقط نتيجة عملية الاعتراض.

من جانبه، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله، يحيى سريع، أن “الجماعة نفذت 4 عمليات عسكرية استهدفت إحداها مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي واستهدفت الثلاث الأخريات ثلاثة أهداف حيوية للعدو الصهيوني في مناطق يافا وأسدود وأم الرشراش في فلسطين المحتلة وذلك بثلاث طائرات مسيرة”.

وأكد سريع في بيان متلفز أن “عمليات جماعة أنصار الله لن تتوقف إلا بوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنهم”.

وأضاف” على من تبقى من شركات الطيران التي لم تستجب بعد لقرار الحظر أخذ قرارنا بعين الاعتبار.. نحن نعمل على فرض حظر كامل على حركة الملاحة الجوية في مطار اللد بعد النجاح في فرض حظر جزئي”.

وأكد سريع أن “العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار”.

وتشن جماعة أنصار الله اليمنية هجمات صاروخية متكررة على إسرائيل، معتبرة ذلك “ردا على هجوم إسرائيل على قطاع غزة“، وتعهدت باستمرار هجماتها الصاروخية على إسرائيل “ما دامت تل أبيب تواصل حرب الإبادة على القطاع”.