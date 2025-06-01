في أول خطاب.. رئيس الوزراء السوداني يحدد أولويات العمل العاجلة (فيديو)

حدد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أولويات العمل العاجلة خلال المرحلة الحالية، مؤكد أن الأمن القومي السوداني، وهيبة الدولة “والقضاء على التمرد والميليشيات المتمردة”، تأتي في مقدمة تلك الأولويات.

وحث إدريس في أول خطاب له وجهه للشعب اليوم الأحد “الدول التي تدعم الميليشيات على التوقف عن العمليات الاجرامية”.

وأكد أهمية بناء دولة القانون، بما في ذلك النيابة والقضاء والمحكمة الدستورية، وشدد على تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار والعالم العربي والإفريقي وكافة دول العالم.

وتعهد إدريس بالعمل لخدمة الوطن وإنفاذ مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة، وأكد على إعمال مبدأ المساواة مع جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مبينا أنه سيكون قريبا من المواطن والشعب السوداني الأبي.

وأشاد بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية بجميع قطاعاتها.

وأعلن إدريس أن برنامج الدولة للمرحلة المقبلة سيركز على الاستشفاء الوطني الشامل والحوار (السوداني-السوداني) الذي لا يستثني أحدا، فضلا عن نبذ الجهوية والعنصرية.

وتعهد بالعمل على إدارة الفترة الانتقالية والجهاز التنفيذي بكل كفاءة ونجاعة، مشيرا الى إعطاء الأولوية لاستتباب الاستقرار والسلام والأمن في كافة ربوع البلاد.

وأبدى كامل في خطابه اهتماما بالاقتصاد ومعاش الناس وأمن المواطن، داعيا الى “استنفار كافة الإمكانيات الداخلية لزيادة الصادر وتفعيل الصناعات والزراعة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وأضاف أن “من الأولويات العاجلة، إعادة الإعمار وجبر الضرر، بل وإعادة هيكلة الدولة السودانية مما يتطلب تضافر الجهود واستنفار كافة الإمكانيات المحلية الممكنة لتحقيق ذلك”.