في مدرجات ميونخ وشوارعها.. كيف تضامنت جماهير “باريس سان جيرمان” مع غزة؟ (شاهد)

رفعت مشجعو نادي باريس سان جيرمان العلم الفلسطيني خلال مسيرة في شوارع مدينة ميونخ الألمانية، بعد فوز فريقهم ببطولة دوري أبطال أوروبا، مساء أمس السبت.

ونددت جماهير النادي الباريسي الشهير بما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من إبادة جماعية نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

On the biggest stage on the biggest night the Champions League the winners PSG stand with Palestine, there message:

“STOP THE GENOCIDE IN GAZA” 🇵🇸 🇫🇷 🙏

