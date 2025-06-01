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في مدرجات ميونخ وشوارعها.. كيف تضامنت جماهير “باريس سان جيرمان” مع غزة؟ (شاهد)

جماهير باريس سان جيرمان ترفض الإبادة في غزة (مواقع التواصل)
1/6/2025-|آخر تحديث: 01:16 PM (توقيت مكة)

رفعت مشجعو نادي باريس سان جيرمان العلم الفلسطيني خلال مسيرة في شوارع مدينة ميونخ الألمانية، بعد فوز فريقهم ببطولة دوري أبطال أوروبا، مساء أمس السبت.

ونددت جماهير النادي الباريسي الشهير بما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من إبادة جماعية نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان العلم الفلسطيني قد ظهر في المدرجات بين صفوف مشجعي باريس سان جيرمان بعد اكتساحه إنتر ميلان الإيطالي بخمسة أهداف نظيفة، وتتويج الفريق الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

أوقفوا الإبادة في غزة

وظهرت لافتة ضخمة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية “أوقفوا الإبادة في غزة” بين مشجعي نادي باريس سان جيرمان في مدرجات ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونخ الألمانية خلال المباراة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

وخلفت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة أكثر من 54 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 123 ألف جريح، وأجبرت أغلبية سكان القطاع على النزوح إلى مخيمات الإيواء حيث يواجهون نقصا حادا في الغذاء والدواء.

ونددت منظمات دولية بما يعانيه أهالي قطاع غزة من تجويع نتيجة الحصار الإسرائيلي، وطالبوا بإدخال المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها القطاع بشكل عاجل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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