في مدرجات ميونخ وشوارعها.. كيف تضامنت جماهير “باريس سان جيرمان” مع غزة؟ (شاهد)

رفعت مشجعو نادي باريس سان جيرمان العلم الفلسطيني خلال مسيرة في شوارع مدينة ميونخ الألمانية، بعد فوز فريقهم ببطولة دوري أبطال أوروبا، مساء أمس السبت.

🇵🇸 PSG taraftarlarından Gazze’ye destek 🔴 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Almanya’nın Münih kentinde bulunan PSG taraftarları, Filistin bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. Taraftar #ŞampiyonlarLigi PSG – Inter #UCLfinal #PSGINT Hakimi pic.twitter.com/XjxS7q30Ry — 🐺Tahir Barcın 🦅 (@Tahir_Barcin) May 31, 2025

ونددت جماهير النادي الباريسي الشهير بما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من إبادة جماعية نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

On the biggest stage on the biggest night the Champions League the winners PSG stand with Palestine, there message: “STOP THE GENOCIDE IN GAZA” 🇵🇸 🇫🇷 🙏 pic.twitter.com/l40W1anf8W — JonnyUtd (@Fx1Jonny) May 31, 2025

وكان العلم الفلسطيني قد ظهر في المدرجات بين صفوف مشجعي باريس سان جيرمان بعد اكتساحه إنتر ميلان الإيطالي بخمسة أهداف نظيفة، وتتويج الفريق الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

« Arrêtez le génocide à Gaza » Bannière des supporters du Paris Saint-Germain devant le stade de la finale de la Ligue des champions lors de la plus grande soirée de l'histoire du club. Ils méritent de gagner cette finale 🤩🤩 pic.twitter.com/k5SqvFkW2Z — E’N’T Red-Devil GGMU 🇸🇳 🇵🇸 (@Elhadji_Niebe) May 31, 2025

أوقفوا الإبادة في غزة

وظهرت لافتة ضخمة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية “أوقفوا الإبادة في غزة” بين مشجعي نادي باريس سان جيرمان في مدرجات ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونخ الألمانية خلال المباراة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

وخلفت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة أكثر من 54 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 123 ألف جريح، وأجبرت أغلبية سكان القطاع على النزوح إلى مخيمات الإيواء حيث يواجهون نقصا حادا في الغذاء والدواء.

ونددت منظمات دولية بما يعانيه أهالي قطاع غزة من تجويع نتيجة الحصار الإسرائيلي، وطالبوا بإدخال المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها القطاع بشكل عاجل.