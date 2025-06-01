قطر ومصر تعلنان استمرار جهود الوساطة لوقف الحرب على غزة

أعلنت قطر ومصر، مواصلة جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة ارتكازا على مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بما يتيح استئناف المفاوضات غير المباشرة على أساس هذا المقترح.

وأكدت الدولتان، في بيان مشترك، اليوم الأحد، على اعتزامهما بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تشهدها المفاوضات.

كما دعت قطر ومصر لضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسؤولية، ودعم جهود الوسطاء لإنهاء الأزمة في قطاع غزة بما يعيد الاستقرار والهدوء للمنطقة.

وأعربت الدولتان عن تطلعهما لسرعة التوصل لهدنة مؤقتة لمدة 60 يوما تؤدي إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وبما يسمح بإنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع والسماح بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يضمن التخفيف من المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة، وصولا لإنهاء الحرب بشكل كامل والبدء في إعادة إعمار القطاع وفقا للخطة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة في 4 مارس/آذار 2025.