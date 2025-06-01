مسؤول بالدعم السريع: حميدتي يقود المعارك ميدانيا.. والإعلان عن حكومة “السلام” خلال أيام (فيديو)

أكد محمد المختار النور، المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع، أن قائد القوات محمد حمدان دقلو “حميدتي” يقود العمليات العسكرية بنفسه على الأرض، مشيرا إلى أنه التقاه قبل أسبوع في مناطق القتال بين ولايتي كردفان ودارفور.

وأوضح النور في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، السبت، أن المنطقة التي تقع فيها مخازن برنامج الأغذية العالمي بمدينة الفاشر تشهد اشتباكات عنيفة بين الأطراف المتنازعة “ولا يمكن تحديد الطرف الذي قام باستهدافها”، على حد تعبيره.

وأكد أن قوات الدعم السريع نفذت هجمات على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوداني، منها مقر الفرقة 18 مشاة في ولاية النيل الأبيض، وقاعدة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان، إضافة إلى قاعدة عثمان دقنة في مدينة بورتسودان.

وبشأن الهجمات على المنشآت المدنية، نفى النور أي صلة لقوات الدعم السريع بها، قائلا “لا علاقة لنا باستهداف المقار والمنشآت المدنية بالطائرات المسيَّرة، وقواتنا تستهدف فقط القواعد العسكرية للجيش”.

وفي سياق سياسي، كشف النور عن توجه قوات الدعم السريع لتشكيل حكومة جديدة في المناطق التي تسيطر عليها، وقال “سنعلن خلال الأيام المقبلة عن مكونات حكومة السلام، وستكون من داخل المناطق التي نسيطر عليها، وستعمل على خدمة المدنيين وتأمين احتياجاتهم التي حرمتهم منها حكومة عبد الفتاح البرهان“.

وأكد أن هدفهم من القتال هو “اقتلاع حكم الحركة الإسلامية، وإحلال السلام، وترسيخ دولة العدالة والديمقراطية”، وفق تعبيره.

وفي حديثه عن الوضع الإنساني في دارفور، أوضح النور أن تحالف السودان التأسيسي، الذي وصفه بأنه “تحالف عسكري سياسي يضم 9 فصائل مسلحة تقاتل إلى جانب قوات الدعم السريع“، قام بإجلاء النازحين من مخيمات النزوح في الفاشر، بما فيها مخيم “أبو شوك”.