“أنصار الله” تعلن إضافة موقع حيوي جديد لبنك أهدافها في إسرائيل (فيديو)

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، الثلاثاء، توسيع بنك أهدافها ليشمل ميناء حيفا، محذرة جميع الشركات من الاستمرار في التعامل معه، وذلك في أعقاب ما وصفته بـ”العدوان على محافظة الحُديدة” اليمنية.

وتبنت الجماعة في بيان لها تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون (مطار اللد) قرب تل أبيب بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي من طراز “فلسطين 2″ والآخر من نوع “ذو الفقار”، في إطار ردها على ما وصفتها بـ”جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق إخواننا في قطاع غزة”.

وقالت إن أحد الصاروخين أصاب المطار بشكل مباشر، وإن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في اعتراضه، مما تسبب في حالة من الإرباك ووقف حركة الملاحة الجوية.

وأضاف البيان أن العملية “أجبرت ملايين الصهاينة على الهروب إلى الملاجئ”، مؤكدا استمرار قرار حظر حركة الملاحة الجوية من المطار وإليه، وجددت الجماعة تحذيرها لشركات الطيران كافة بوقف رحلاتها إلى المطار.

وتابع “ردا على العدوان على الحديدة، فإن القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من الاستمرار في التعامل مع ميناء حيفا الذي أصبح ضمن بنك الأهداف”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخين بالستيين أحدهما فرط صوتي نوع "فلسطين2" والآخر نوع "ذو الفقار" وقد أصاب أحدهما المطار بشكل مباشر. pic.twitter.com/N2cIjNFCMW — العميد يحيى سريع (@army21yemen) June 10, 2025

وشددت الجماعة على استمرار عملياتها العسكرية “نصرة لغزة ومجاهديها”، مؤكدة عدم التوقف حتى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع ورفع الحصار عنه. وقال البيان “على العدو أن ينتظر المزيد من الضربات دعما وإسنادا لإخواننا في غزة“.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه العمق الإسرائيلي، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن “جيش الدفاع الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من جهة اليمن نحو أراضي إسرائيل، وتعمل أنظمة الدفاع على اعتراض التهديد”. وأضاف أن صفارات الإنذار انطلقت في مناطق عدة بينها تل أبيب والقدس وعسقلان.