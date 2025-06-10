حادثة “نادرة” تهز النمسا.. 10 قتلى خلال دقائق في مدرسة برصاص “تلميذ” (فيديو)

قُتل 10 أشخاص اليوم الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار في مدرسة بمدينة غراتس في جنوب شرق النمسا، ومن بين القتلى عدد من التلاميذ وشخص بالغ على الأقل، إضافة إلى المشتبه في أنه مطلق النار.

وقالت الشرطة على منصة إكس في وقت سابق “وحدات تدخل خاصة موجودة في الموقع” وتحدثت عن إطلاق نار، ونقل التلفزيون الرسمي عن الشرطة أن تلميذا كان وراء إطلاق النار، مما أدى إلى إخلاء المدرسة.

“مأساة مروعة”

ونقلت وكالة أنباء النمسا الرسمية، عن رئيسة بلدية مدينة غراتس الواقعة بجنوب البلاد قولها إن إطلاق نار في مدرسة بالمدينة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم المشتبه فيه.

وأضافت رئيسة بلدية مدينة غراتس خلال حديثها عن الحادثة، أن العديد من المصابين نُقلوا إلى المستشفى بعد واقعة إطلاق النار، التي وصفتها بأنها “مأساة مروعة”.

ونقلت هيئة الإذاعة النمساوية، عن الشرطة المحلية قولها إن عددا من الأفراد، منهم طلبة ومعلمون، أُصيبوا بجروح خطرة، وقالت إنه يُعتقد أن المشتبه فيه -وهو أحد الطلبة- قد انتحر.

“ضحية التنمر”

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية، أنه عُثر على الجاني المزعوم ميتًا في إحدى دورات المياه، وأن الشاب البالغ من العمر 22 عاما أطلق النار على نفسه، وهو طالب سابق، وأنه اعتبر نفسه ضحية للتنمر.

وقالت “إطلاق نار بمدرسة.. 10 قتلى، والمستشفى على أهبة الاستعداد”، وأضافت أن ذلك وقع في المدرسة قبيل الساعة العاشرة “واستمر عدد القتلى في الارتفاع.. وتم تأكيد مقتل عشرة أشخاص، بينهم الجاني”.

أخطر عمليات إطلاق النار

وقالت وكالة الأنباء الأسترالية في وصفها للحادثة التي اعتبرتها الأكبر في البلاد “شهدت غراتس اليوم واحدة من أخطر عمليات إطلاق النار في تاريخ البلاد”.

وتعد الهجمات في الأماكن العامة نادرة في النمسا التي يبلغ عدد سكانها نحو 9.2 ملايين نسمة. وفي فبراير/شباط أدت حادثة طعن في جنوب النمسا إلى مقتل قاصر وإصابة خمسة أشخاص آخرين، وقد احتجز على إثرها طالب لجوء يبلغ عمره 23 عاما.

“صدمة شديدة”

من جهتها، أعربت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الثلاثاء عن “صدمتها الشديدة” جراء الحادثة.

وقالت على إكس “يجب أن يشعر كل طفل بالأمان في المدرسة وأن يكون قادرا على التعلم دون خوف أو عنف”، وأضافت “أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم والشعب النمساوي في هذه اللحظة القاتمة”.