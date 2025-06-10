انتحار المزارعين.. ظاهرة تتفشى في الهند وهذه هي الأسباب (فيديو)

تواجه الهند أزمة متفاقمة في حالات انتحار المزارعين، لا سيما مع فشل الموسم الزراعي نتيجة التغيرات المناخية، مما يؤدي إلى ضغوط وأعباء إضافية على المزارعين.

وتسبب انخفاض إنتاج المحاصيل جراء نقص المياه والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وعدم انتظام هطول الأمطار، إلى جانب الديون الثقيلة، في خسائر فادحة لقطاع الزراعة بالهند، الذي يُشغل نحو 45% من السكان البالغ تعدادهم 1.4 مليار نسمة.

وفي ولاية ماهاراشترا، قالت ميراباي خندكار -وهي زوجة مزارع أقدم على الانتحار- إنهم لا يجنون من أرضهم الزراعية سوى مزيد من الديون، بعد أن تضررت المحاصيل نتيجة الجفاف.

وأضافت “زوجي كان مزارعا وأخذ قرضا، لكنه لم يستطع سداده. في اليوم الذي ذهب فيه إلى العمل، عاد في المساء وتناول طعامه ولم يقل شيئا، ثم دخل غرفته. عند الساعة الثامنة، شعرت بالقلق وذهبت لأطمئن عليه، فوجدته قد تناول السم. نقلناه إلى المستشفى، لكنه توفي بعد أسبوع”.

من جانبه، قال المزارع بالاجي خندكار “فصول الصيف هنا قاسية، وحتى لو فعلنا كل ما هو ضروري، فإن العائد لا يكفي، بسبب نقص مياه الري وعدم انتظام الأمطار”.

وفي السياق، أوضح أستاذ دراسات التنمية في معهد تاتا للعلوم الاجتماعية آر. راماكومار أن حالات انتحار المزارعين في الهند تعود إلى أزمة الدخل والاستثمار والإنتاجية في الزراعة.

وأكد أن المزارعين في الهند يمارسون الزراعة منذ زمن بعيد، لكن التغيرات المناخية الأخيرة أثرت بشكل كبير في الزراعة، وأدت إلى زيادة الأخطار الزراعية، الأمر الذي تسبب في فشل المحاصيل بشكل متكرر، مما أضعف اقتصاد الزراعة بالنسبة لصغار المزارعين والمزارعين الهامشيين، وفاقم من حدة الأزمة.

وشدَّد راماكومار على ضرورة “ألا تكون الزراعة مقامرة بالمال، بل يجب أن تكون مشروعا آمنا ومستقرا”، داعيا الحكومة إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية للزراعة، بما في ذلك أنظمة الري وغيرها من الموارد اللازمة، بحيث تصبح الزراعة أكثر أمانا للمزارعين.

ووفقا لوزير الزراعة الهندي شيفراج، فقد انتحر 3090 مزارعا في منطقة ماراثوادا، بمعدل يقارب 3 مزارعين يوميا بين عامي 2022 و2024.

وفي الربع الأول من عام 2024، سجلت منطقة ماراثوادا 204 حالات انتحار للمزارعين، وارتفع هذا العدد إلى 269 حالة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار من العام الحالي، بحسب تقرير صادر عن مكتب مفوضية الأقاليم.

وتمثل حالات انتحار المزارعين 11.2% من إجمالي حالات الانتحار في الهند، وفق بيانات المكتب الوطني لتسجيل الجرائم (NCRB).