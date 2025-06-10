صاروخ من اليمن يجبر إسرائيل على إطلاق المزيد من الصواريخ الاعتراضية (فيديو)

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه العمق الإسرائيلي، في تطور لافت في نطاق التهديدات العابرة للحدود، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان رسمي “رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من جهة اليمن نحو أراضي إسرائيل، وتعمل أنظمة الدفاع على اعتراض التهديد”، مشيرًا إلى أن صفارات الإنذار انطلقت في عدد من المناطق، من بينها تل أبيب والقدس وعسقلان، إثر التهديد الصاروخي المفاجئ.

وأكد أدرعي أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ الاعتراض، وجرى على ما يبدو اعتراض صاروخ واحد على الأقل، في حين تم إطلاق صواريخ إضافية تحسُّبا لتساقط الشظايا على المناطق السكنية.

من جانبها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى سقوط شظايا في منطقة الخليل جنوبي الضفة الغربية جراء اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن.

وفي أعقاب الحادث، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات للسكان بضرورة الالتزام بإجراءات الحماية والبقاء قرب الملاجئ، تحسُّبا لأي تطورات أمنية إضافية.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تداولها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظات إطلاق منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية لصواريخ الاعتراض، بينما شوهدت سحب دخان في سماء بعض المناطق وسط البلاد.