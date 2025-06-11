إسرائيل تبدأ الاستعداد لمواجهة “قافلة الصمود”

وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، الجيش الإسرائيلي بمنع دخول من زعم أنهم “متظاهرون جهاديون” من مصر إلى قطاع غزة، وفقا لموقع “واللا” الإسرائيلي.

ودعا كاتس، الأربعاء، السلطات المصرية إلى منع قافلة الصمود، التي تضم مئات النشطاء المؤيدين للفلسطينيين من الوصول إلى غزة، مع توجهها برا إلى شرق ليبيا بعد وصولها إلى طرابلس في وقت سابق.

وقال كاتس في بيان “أتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول المتظاهرين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية وألا تسمح لهم بالقيام باستفزازات أو محاولة دخول غزة، وهي خطوة من شأنها أن تعرض سلامة الجنود (الإسرائيليين) للخطر ولن يُسمح بها”.

ونقل مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي عن كاتس قوله إن “هؤلاء المتظاهرين الجهاديين يشكلون خطرا أيضا على النظام المصري ويمثلون تهديدا لكافة الأنظمة العربية المعتدلة في المنطقة”.

ومضى كاتس في هجومه على المشاركين في قافلة الصمود لكسر الحصار على قطاع غزة بقوله إن “رغبتهم في الانضمام إلى حماس وتقديم الدعم لها تنبع من تقاطع أفكارهم مع تنظيم إرهابي قاتل قائم على كراهية اليهود، ورغبتهم في فرض أفكار الإسلام المتطرف بدعم من محور الشر الإيراني في كامل المنطقة”.

يذكر أن القافلة في ليبيا ولم تحصل بعد على إذن من السلطات في القاهرة لدخول الأراضي المصرية.

الهدف الوحيد هو كسر الحصار

وانطلقت “قافلة الصمود” من تونس العاصمة، الاثنين الماضي، متجهة إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأكد منظمو “قافلة الصمود” في بيان الأربعاء أن “الهدف الوحيد لهذه القافلة هو المساهمة في كسر الحصار الجائر على أهلنا في غزة ووقف إبادتهم، ولا تهدف قط إلى الضغط على أي دولة من الدول التي ستمر عبرها القافلة أو إحراجها. كما نتفق مع الموقف المصري الرافض لتهجير أهلنا في غزة نحو مصر“.

وشدد البيان على أن القافلة “لا تحمل أيّ لون سياسي أو ايديولوجي مخصوص، بل هي قافلة شعبية مغاربية تضمّ مواطنين ومواطنات، من ضمنهم بعض الفاعلين المدنيين متنوعي الانتماءات”.

وأشار البيان إلى أنه سبق لمنظمي القافلة أن أوضحوا في لقاء رسمي مع السفير المصري في تونس أنه في حال سمحت السلطات المصرية للقافلة بالوصول إلى معبر رفح سيكون الخطاب “موجها حصرا ضد العدو الصهيوني الذي يبيد شعبنا في غزة ويجوعه”.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 54 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 126 ألف جريح، وأجبر أغلب أهل القطاع على النزوح من بيوتهم إلى مخيمات الإيواء، حيث يعانون من حصار خانق فرضه الاحتلال منذ أكثر من شهرين، وأدى لنقص شديد في إمدادات الغذاء والدواء.