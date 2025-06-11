استعداد وتأهب.. أمريكا تقلص بعثتها في العراق وتسحب عائلات جنودها من البحرين والكويت

أعلنت الولايات المتحدة سلسلة إجراءات احترازية تشمل تقليص بعثتها الدبلوماسية في العراق، والسماح بالمغادرة الطوعية لعائلات العسكريين الأمريكيين في عدة دول، بينها البحرين والكويت، تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.

وأكدت وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن مسؤول أمريكي أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باتت على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي عملية إجلاء محتملة للموظفين من السفارة الأمريكية في بغداد، وسط مخاوف من تصاعد الهجمات أو التهديدات ضد المصالح الأمريكية هناك. كما أفادت رويترز بأن السفارة الأمريكية في العراق تستعد لعملية إخلاء رسمية، وسط مؤشرات على ارتفاع مستوى الخطر في بغداد.

وفي تصريحات للجزيرة، أوضح مسؤولون في الخارجية الأمريكية أن قرار تقليص بعثة بغداد جاء بناءً على أحدث تقييم أمني، وتماشيًا مع التزام الرئيس دونالد ترامب بحماية المواطنين الأمريكيين في الداخل والخارج.

كما لفتت الخارجية إلى أنها تقيّم باستمرار الوضع المناسب للموظفين في السفارات والمواقع الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها أذنت بالمغادرة الطوعية لعائلات العسكريين الأمريكيين من عدد من مواقع القيادة المركزية (CENTCOM) في الشرق الأوسط، بما في ذلك مملكة البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي، والكويت، حيث تنتشر وحدات لوجستية وعسكرية أمريكية رئيسية.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي للجزيرة إن القيادة المركزية الأمريكية تنسق عن كثب مع وزارة الخارجية والحلفاء في المنطقة للحفاظ على جاهزية القوات الأمريكية ودعم أي مهمة طارئة حول العالم.

وأضاف أن سلامة وأمن القوات الأمريكية وعائلاتهم تمثل أولوية قصوى في ظل التطورات الراهنة.

من جهته، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علم بعمليات النقل وتقليص الموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الخطوات المتخذة تأتي في إطار نهج وقائي واستعداد دائم لأي سيناريو.