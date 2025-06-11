الجيش السوداني يعلن إخلاء منطقة المثلث الحدودي مع ليبيا ومصر

أعلن الجيش السوداني، في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء، إخلاء منطقة المثلث المطلة على الحدود بين السودان ومصر وليبيا من قواته “في إطار ترتيباتها الدفاعية لصد العدوان”.

وقال الجيش إنه انسحب من منطقة المثلث الحدودي بين ليبيا ومصر والسودان، وذلك بعد يوم من اتهامه قوات موالية لخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) بشن هجوم إلى جانب قوات الدعم السريع.

ترتيبات دفاعية

وقال بيان الجيش السوداني “في إطار ترتيباتها الدفاعية لصد العدوان، أخلت قواتنا اليوم منطقة المثلث المطلة على الحدود بين السودان ومصر وليبيا”، ولم يذكر تفاصيل ذلك.

وتقع المنطقة قرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وهي إحدى جبهات القتال الرئيسية في الحرب الأهلية الدائرة بين الجيش السوداني والدعم السريع.

اتهام قوات خليفة حفتر

وأمس الثلاثاء اتهم المتحدث باسم الجيش السوداني، قوات خليفة حفتر بمساندة هجوم الدعم السريع على نقاط حدودية تابعة للجيش في المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا بغرض الاستيلاء على المنطقة.

وقال البيان “في بادرة مستهجنة وغير مسبوقة وانتهاك صارخ للقانون الدولي، هاجمت ميليشيا آل دقلو الإرهابية مسنودة بقوات خليفة حفتر الليبية (كتيبة السلفية) نقاطنا الحدودية في المثلث الحدودي”.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، إن “التدخل المباشر لقوات حفتر إلى جانب الميليشيا في هذه الحرب يعتبر تعديا سافرا على السودان وأرضه وشعبه وامتدادًا للمؤامرة الدولية والإقليمية على بلادنا”.

ويخوض الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع حربا منذ منتصف إبريل/نيسان عام 2023، وخلفت الحرب الأهلية في البلاد آلاف القتلى وتسببت في أخطر أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.