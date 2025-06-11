الشرطة الهندية تعتقل متظاهرين في طريقهم للسفارة الإسرائيلية (فيديو)

اعتقلت الشرطة الهندية في العاصمة دلهي بشكل عنيف متظاهرين مؤيدين لفلسطين أمس الثلاثاء أثناء توجههم نحو السفارة الإسرائيلية احتجاجًا على اختطاف النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن القارب “مادلين” خلال محاولته كسر الحصار على قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة التقطها شهود عيان ومشاركون في المظاهرة عشرات الأشخاص وهم يحملون لافتات مؤيدة لفلسطين ومنددة بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ويهتفون “الحرية لفلسطين” و”فلسطين حرة من النهر إلى البحر”، بينما طوقتهم قوات الشرطة واعتقلت عددا كبيرا منهم.

ومن بين المعتقلين قيادات طلابية مثل نيتش كومار، رئيس اتحاد طلاب جامعة جواهر لال نهرو.

وكان المتظاهرون يحتجون على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والاعتقال غير القانوني للنشطاء على متن السفينة “مادلين” التابعة لأسطول الحرية.

“إجراء بوليسي ضد الطلاب”

ووصفت رابطة طلاب عموم الهند، في بيان حصلت عليه الجزيرة مباشر، ما حدث من جانب الشرطة الهندية بأنه “إجراء بوليسي لا أساس له ضد الطلاب”.

وأضاف البيان “في انتهاك صارخ لجميع القيم الديمقراطية، شنت شرطة دلهي حملة قمع واحتجاز جماعي عنيف للمتظاهرين حتى قبل بدء الاحتجاج”.

وأضاف البيان “تم اعتقال بعض الطلاب من محطة المترو. ولم تكتف الشرطة بمنعهم من الاحتجاج، بل فتحت قضايا ضد عدد من المتظاهرين بتهمة الاحتجاج غير القانوني، ومن بينهم رئيس اتحاد طلاب جامعة جواهر لال نهرو الرفيق نيتش كومار، وسكرتير رابطة طلاب عموم الهند في جامعة ملية الإسلامية الرفيق سورابه”.

“دعاوى جنائية على أساس الأفكار”

وتابع البيان “ندين بشدة هذا القمع للديمقراطية ورفع دعاوى جنائية على أساس الأفكار والمواقف. على الحكومة الهندية أن تستمع إلى شعبها الذي يقف ضد المجازر الدموية للمدنيين الأبرياء التي ترتكبها إسرائيل، وضد جريمة التجويع الجماعي التي ترتكبها في غزة من خلال منع دخول المساعدات”.

من جهتها، قالت الشرطة الهندية إنها احتجزت نحو 30 متظاهراً لتنظيمهم الاحتجاج دون الحصول على إذن، وسيتم الإفراج عنهم لاحقا.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 54 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 126 ألف جريح، وأجبر أغلب أهل القطاع على النزوح من بيوتهم إلى مخيمات الإيواء، حيث يعانون من حصار خانق فرضه الاحتلال منذ أكثر من شهرين، وأدى لنقص شديد في إمدادات الغذاء والدواء.