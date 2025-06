“تجاوزت الحدود”.. إيلون ماسك يتراجع فجأة بعد اشتباك ناري مع ترامب

أبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الأربعاء، أسفه على بعض المنشورات التي كتبها الأسبوع الماضي حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أنها “تجاوزت الحدود” في خضم خلاف علني بينهما بشأن مشروع قانون الميزانية المطروح أمام الكونغرس.

وكتب ماسك في منشور عبر منصة إكس التي يملكها “أشعر بالندم على بعض منشوراتي المتعلقة بالرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي. تجاوزت الحدود”. ولم يحدد ماسك المنشورات المقصودة التي أشار إليها في اعتذاره.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025