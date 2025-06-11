“تجاوزت الحدود”.. إيلون ماسك يتراجع فجأة بعد اشتباك ناري مع ترامب

أبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الأربعاء، أسفه على بعض المنشورات التي كتبها الأسبوع الماضي حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أنها “تجاوزت الحدود” في خضم خلاف علني بينهما بشأن مشروع قانون الميزانية المطروح أمام الكونغرس.

وكتب ماسك في منشور عبر منصة إكس التي يملكها “أشعر بالندم على بعض منشوراتي المتعلقة بالرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي. تجاوزت الحدود”. ولم يحدد ماسك المنشورات المقصودة التي أشار إليها في اعتذاره.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far. — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025

بعد أيام من خلاف علني

جاء ذلك بعد أيام من تهديد ترامب، للملياردير ماسك بـ”عواقب وخيمة” إذا دعم طعونًا في مشرعين جمهوريين سيصوتون لصالح إقرار مشروع قانون الميزانية المثير للجدل.

وقال ترامب لشبكة “إن بي سي نيوز” يوم السبت “ستترتب عليه عواقب وخيمة في حال فعل ذلك”، واصفًا ماسك بأنه “مسيء”.

وكانت انتقادات ماسك الحادة لمشروع قانون ترامب “الكبير والجميل” قد فجرت خلافًا علنيًّا بين أغنى رجل في العالم ورئيس الولايات المتحدة، إذ وصف الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس مشروع القانون بأنه “مقيت ومقزز”.

وحث مشرعون معارضون لمشروع القانون ماسك، الذي يُعد من أكبر ممولي حملة الحزب الجمهوري الرئاسية في العام الماضي، على تمويل طعون في الجمهوريين المؤيدين للقانون.

حذف منشورات وارتفاع أسهم تسلا

وقالت مصادر مقربة من ماسك إن غضبه بدأ يتلاشى، وإنهم يعتقدون أنه قد يرغب في إصلاح علاقته مع ترامب. وذكرت تقارير أن ماسك حذف بعض المنشورات التي تنتقد ترامب، من بينها منشور أشار فيه إلى دعمه لمساءلة الرئيس.

يُذكر أن أسعار أسهم شركة تسلا ارتفعت بنسبة 2.44% في بورصة فرانكفورت عقب منشور ماسك الأخير.