خارجية باكستان ترد على “نكات عدائية” من الهند

أعلنت الخارجية الباكستانية اليوم الاربعاء رفضها التام لما وصفته “بالتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها وزير الخارجية الهندي خلال لقاءات إعلامية مختلفة في بروكسل”.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان نشر اليوم الاربعاء على منصة إكس إن “تصريحات كبار الدبلوماسيين يجب أن تروج للسلام والتفاهم، بدلا من إطلاق نكات عدائية”، وفق البيان، مضيفة أن “أسلوب وزير الخارجية ونبرته يجب أن يناسبا ما يتمتع به من مكانة عالية”.

🔊PR No:1️⃣6️⃣8️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

Pakistan Rejects the Remarks by the Indian External Affairs Minister

Pakistan categorically rejects the irresponsible remarks made by the External Affairs Minister of India during different media engagements in Brussels.

The discourse of top diplomats… pic.twitter.com/pVsTA7a6El

— Ministry of Foreign Affairs – Pakistan (@ForeignOfficePk) June 11, 2025