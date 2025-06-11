الأخبار|قطاع غزة

فرانشيسكا ألبانيز ترد على وزير الدفاع الإسرائيلي وتوجه رسالة للسلطات المصرية

فرانشيسكا ألبانيز تطالب بتسهيل وصول "قافلة الصمود" إلى غزة
فرانشيسكا ألبانيز تطالب بتسهيل وصول "قافلة الصمود" إلى غزة (رويترز)
11/6/2025

نددت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بدعوة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس السلطات المصرية لمنع وصول “قافلة الصمود” إلى الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وقالت فرانشيسكا في منشور على منصة إكس اليوم الاربعاء “آمل ألا تتلقى السلطات المصرية الأوامر من مرتكبي الإبادة الجماعية وتقوم بتسهيل وصول هؤلاء الأفراد بسرعة”.

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وأضافت “هؤلاء الأفراد تركوا خلفهم كل شيء في محاولة لكسر الحصار على قطاع غزة من البر والبحر”.

كاتس يطالب بمنع القافلة

وكان كاتس وجَّه الأربعاء الجيش الإسرائيلي إلى منع دخول من وصفهم “بمتظاهرين جهاديين” من مصر إلى قطاع غزة، ودعا السلطات المصرية إلى منع وصولهم لحدود القطاع مع مصر.

وقال كاتس في بيان الاربعاء “أتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول المتظاهرين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية وألا تسمح لهم بالقيام باستفزازات أو محاولة دخول غزة، وهي خطوة من شأنها أن تعرض سلامة الجنود (الإسرائيليين) للخطر ولن يُسمح بها”.

ووصف كاتس في بيان الأربعاء المشاركين في “قافلة الصمود” بأنهم “يشكلون خطرا أيضا على النظام المصري ويمثلون تهديدا لكافة الأنظمة العربية المعتدلة في المنطقة”.

فرانشيسكا ألبانيز نددت بتجويع الشعب الفلسطيني
فرانشيسكا ألبانيز نددت بتجويع الشعب الفلسطيني (رويترز)

“حكومة إجرامية”

وكانت فرانشيسكا وصفت الوضع في قطاع غزة بأنه “يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، ووصفت الحكومة الإسرائيلية بأنها “حكومة إجرامية” قادت إسرائيل لارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.

وأوضحت، في مقابلة مع الجزيرة مباشر خلال مايو/أيار الماضي، أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يتخذا خطوات فعلية لفرض عقوبات على إسرائيل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت إن “إسرائيل ليس لها الحق في تجويع الشعب الفلسطيني أو اتخاذ القرارات نيابة عنهم، ويجب أن يتم فرض عقوبات تجارية على إسرائيل لتقليص تأثيرها”.

وعن صمت العالم على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، قالت ألبانيز إن “العالم يقف مكتوف الأيدي، ولا أحد يتحرك، هذه جريمة مشتركة”.

المصدر: الجزيرة مباشر

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