فرانشيسكا ألبانيز ترد على وزير الدفاع الإسرائيلي وتوجه رسالة للسلطات المصرية

نددت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بدعوة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس السلطات المصرية لمنع وصول “قافلة الصمود” إلى الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وقالت فرانشيسكا في منشور على منصة إكس اليوم الاربعاء “آمل ألا تتلقى السلطات المصرية الأوامر من مرتكبي الإبادة الجماعية وتقوم بتسهيل وصول هؤلاء الأفراد بسرعة”.

وأضافت “هؤلاء الأفراد تركوا خلفهم كل شيء في محاولة لكسر الحصار على قطاع غزة من البر والبحر”.

I hope the Egyptian authorities will not take orders from the genocidaires and will facilitate the speedy passage of those human beings who have left everything behind trying to break the siege via land and sea from its coast. https://t.co/jhJQzU80zb

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) June 11, 2025