فرانشيسكا ألبانيز ترد على وزير الدفاع الإسرائيلي وتوجه رسالة للسلطات المصرية

نددت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بدعوة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس السلطات المصرية لمنع وصول “قافلة الصمود” إلى الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وقالت فرانشيسكا في منشور على منصة إكس اليوم الاربعاء “آمل ألا تتلقى السلطات المصرية الأوامر من مرتكبي الإبادة الجماعية وتقوم بتسهيل وصول هؤلاء الأفراد بسرعة”.

وأضافت “هؤلاء الأفراد تركوا خلفهم كل شيء في محاولة لكسر الحصار على قطاع غزة من البر والبحر”.

I hope the Egyptian authorities will not take orders from the genocidaires and will facilitate the speedy passage of those human beings who have left everything behind trying to break the siege via land and sea from its coast. https://t.co/jhJQzU80zb — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) June 11, 2025

كاتس يطالب بمنع القافلة

وكان كاتس وجَّه الأربعاء الجيش الإسرائيلي إلى منع دخول من وصفهم “بمتظاهرين جهاديين” من مصر إلى قطاع غزة، ودعا السلطات المصرية إلى منع وصولهم لحدود القطاع مع مصر.

وقال كاتس في بيان الاربعاء “أتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول المتظاهرين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية وألا تسمح لهم بالقيام باستفزازات أو محاولة دخول غزة، وهي خطوة من شأنها أن تعرض سلامة الجنود (الإسرائيليين) للخطر ولن يُسمح بها”.

ووصف كاتس في بيان الأربعاء المشاركين في “قافلة الصمود” بأنهم “يشكلون خطرا أيضا على النظام المصري ويمثلون تهديدا لكافة الأنظمة العربية المعتدلة في المنطقة”.

“حكومة إجرامية”

وكانت فرانشيسكا وصفت الوضع في قطاع غزة بأنه “يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، ووصفت الحكومة الإسرائيلية بأنها “حكومة إجرامية” قادت إسرائيل لارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.

وأوضحت، في مقابلة مع الجزيرة مباشر خلال مايو/أيار الماضي، أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يتخذا خطوات فعلية لفرض عقوبات على إسرائيل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت إن “إسرائيل ليس لها الحق في تجويع الشعب الفلسطيني أو اتخاذ القرارات نيابة عنهم، ويجب أن يتم فرض عقوبات تجارية على إسرائيل لتقليص تأثيرها”.

وعن صمت العالم على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، قالت ألبانيز إن “العالم يقف مكتوف الأيدي، ولا أحد يتحرك، هذه جريمة مشتركة”.