إلى عشاق القهوة.. إليكم أفضل طريقة لاكتشاف “البن المغشوش”

على مقهى بالقرب من شارع رمسيس بوسط القاهرة لم يعد حسام هندي، الموظف بهيئة التأمين الاجتماعي، ولا صديقه حازم الشيمي، المهندس بوزارة الاتصالات، يهتمان بالسؤال عن مصدر البن قبل تناول الفنجان المعتاد من قهوة الصباح.

وقال الشيمي للجزيرة مباشر، إنه يعرف أن البن ليس هو البن “فالمذاق اختلف والمزاج في تراجع”.

أما هندي فقال ساخرا إن على الجميع التأقلم مع “البن الخليط”. وأضاف “لا يوجد غش، والجميع يعلم حقيقة البن الذي ارتفعت أسعاره إلى حد الجنون”.

وانتشرت مؤخرا ظاهرة “البن المغشوش” من قبل عدد من مصنعيه نتيجة ارتفاع سعره، وهو ما تسبب في تغير المذاق واللون بسبب بعض الإضافات، مثل البازلاء والقمح ونوى التمر وبيكربونات الصوديوم، حسب ما يقول فوزي حامد، العامل بأحد مقاهي وسط القاهرة للجزيرة مباشر.

وأضاف حامد “الزبائن من عشاق القهوة علقوا كثيرا على تغير الطعم واللون، لكنهم اعتادوا تدريجيا على الوضع الجديد”.

واعترف حامد بأن البنّ مغشوش بدرجة كبيرة، لكنه قال إن اعتياد الإضافات والخلطة الجديدة أسهل من التأقلم مع الأسعار، ولفت إلى أن أقل فنجان لديه يباع بسعر 30 جنيها (0.6 دولار) بعد أن كان بعشرة جنيهات فقط. (الدولار يعادل 50 جنيها تقريبا).

قهوة أم وجبة غذائية؟

وفي المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر جنوب غرب القاهرة تردد أحد تجار البن في التحدث للجزيرة مباشر، لكنه قال مشترطا عدم ذكر اسمه “لا يوجد تقريبا بن سليم في مصر“، واعتبر أن خلط الخام المستورد من الخارج ببعض الإضافات لا يشكل أي ضرر.

واعترف التاجر بخلط البن الأصلي بالبازلاء والقمح وبذور التمر وقشر الفول السوداني بنسب ضعيفة حتى يباع في الأسواق المصرية بنصف السعر العالمي، واتهم “المقاهي الشعبية” بوضع إضافات أخرى لتحسين القوام واللون أمام الزبائن مثل النشا وبيكربونات الصوديوم.

وأشار التاجر إلى أن العربات المتنقلة لبيع المشروبات الساخنة ساهمت في انتشار البن المخلوط “لأنها تقدمه كمشروب سريع التجهيز للسائقين والمارة على الطرق”.

وينفي تاجر البن تهمة “الغش”، معتبرا أن عشاق القهوة في مصر يتفهمون ذلك التحول بينما يحصل المقتدرون “بأموالهم” على البن الأصلي بقوامه ولونه ونكهته الطبيعية المعروفة.

صدمة الأسعار

وشكلت أسعار البن العالمية صدمة لعشاق القهوة في مصر على خلفية التغيرات المناخية التي أثرت في زراعة البن، فضلا عن ضبابية الرسوم الجمركية التي أشعلت أسعار الغذاء بصفة عامة.

وارتفعت أسعار البن 4 مرات في السوق المصرية، مقارنة بالعام الماضي، وتجاوز سعر الكيلو ألف جنيه (20 دولارا)، بينما تباع أنواع متعددة يعتقد أنها مخلوطة بإضافات كثيرة بسعر يقل عن 500 جنيه (10 دولارات).

كيف أكتشف البن المغشوش؟

وبسبب اشتعال الأسعار والخوف من الغش لجأ كثيرون إلى تحضير القهوة منزليا بعد شرائها من مراكز موثوق بها ومتخصصة حسب ما قال طارق مجدي، الذي يعمل موزعا لعدة علامات تجارية، مشيرا في حديثه للجزيرة مباشر إلى أنه ينصح زبائنه باختبار المنتج بخطوات بسيطة منها إضافة عصير الليمون أو الخل إلى ملعقتين من البن.

وأضاف “فإذا حدث فوران فيعني ذلك أن البن مغشوش بسبب بيكربونات الصوديوم التي يضيفها بعض التجار لمسحوق البن لتحقيق مكاسب أعلى بزيادة الكمية والحصول على قوام ظاهر”.

وقال مجدي إن مصر ليست البلد الوحيد الذي ينتشر به خلط البن بمواد غذائية، موضحا أن هناك قهوة مخلوطة بمواد مثل نوى التمر وبذور الجوافة وحبوب دوار الشمس تباع في أمريكا.

وأضاف “حتى في البرازيل، أكبر منتج بنّ في العالم، تنتشر القهوة المغشوشة لتلبية احتياجات المحدودي الدخل من خلال إضافات مثل مخلفات البن من القشور والأوراق، ولب الخضراوات، إضافة إلى نكهات اصطناعية. كما تحدث عما سماه توجها عالميا لإيجاد بدائل للبن مع تجنب الأضرار الصحية”.

أضرار صحية

من جانبه قال استشاري الصحة الغذائية محمد جمال للجزيرة مباشر إن الغش يؤدي إلى انخفاض جودة القهوة ونكهتها ويجعل نسبة الكافيين فيها أقل، وهو ما يؤثر في الحالة المزاجية لعشاق هذا المشروب.

وأشار جمال إلى أن إضافة الفاصوليا والبازلاء والنشا والفول السوداني والقمح وغيرها من الإضافات يجعلها تحتوي على مواد ضارة مثل البكتيريا أو الفطريات وبعض السموم.

وأضاف أن البن المغشوش يتسبب في إصابة بعض الأشخاص بأعراض الحساسية فضلا عن تأثيرات نسبية على المعدة والجهاز الهضمي وضغط الدم والقلب في حالات الإفراط في تناول الأنواع المغشوشة.

ورأى جمال أن طحن بذور التمر والفاصوليا والبازلاء والفول السوداني مع البن لا يسبب ضررا فوريا، لكنه حذر من أن الضرر يكمن في الإسراف في إضافة بيكربونات الصوديوم إلى البن.

واعتبر جمال أن الضرر النفسي والمزاجي لا يقل خطورة عن إصابات عضوية يمكن تجنبها مع الاعتدال في تناول القهوة. وأضاف ساخرا “فنجان القهوة المخلوطة مع البازلاء والفاصوليا وقشر الفول يعتبر وجبة غدائية لا علاقة لها بتعكير المزاج”.

وفي تصريح صحفي لوسائل إعلام محلية أرجع حسن فوزي، رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار إلى التقلبات المناخية وتلف المحاصيل، وانخفاض الإنتاج، حيث تعرضت أكبر الدول المصدرة للبن، مثل البرازيل وفيتنام وكولومبيا، لنقص كبير في المخزون نتيجة عدم هطل الأمطار في مواعيدها، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتضخم العالمي.

وارتفعت واردات مصر من البن بنسبة 42.7% خلال عام 2024 لتسجل 279.55 مليون دولار، مقابل 195.86 مليون دولار خلال عام 2023، بزيادة 83.69 مليون دولار، وفقا للجهاز المركزي للإحصاء (حكومي).

وشهدت أسعار البن، ارتفاعًا غير مسبوق بالبورصة العالمية خلال شهر فبراير/شباط الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 47 عاما.

وعانت البرازيل (أكبر منتج للقهوة في العالم) من جفاف شديد في وقت سابق من العام الحالي، مما أثار الشكوك حول حجم المحصول خلال الموسم المقبل.

ويتوقع أن يشهد إنتاج القهوة العالمي عجزًا قدره 8.5 ملايين كيس في موسم 2025-2026، في خامس عام على التوالي من العجز، وهي سابقة لم تحدث من قبل.