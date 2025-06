الأونروا: أطفال غزة يستيقظون خلال العمليات بسبب نقص التخدير

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن نقص مواد التخدير في المستشفيات في قطاع غزة يؤدي إلى استفاقة الأطفال أثناء العمليات الجراحية، وذلك وفق تقرير صدر مؤخرا لمنظمة “أنقذوا الأطفال” الدولية، وصف وضع الأطفال في غزة بأنه “الأسوأ في العالم”.

وأضافت (الأونروا) في منشور على منصة “إكس”، اليوم الخميس، أن هذا النقص في مواد التخدير “يرجع إلى الحصار الذي تفرضه حكومة إسرائيل” على القطاع، ويتسبب في منع وصول المواد الطبية والغذائية للسكان.

In #Gaza, children wake up during surgery, reports @save_children. This is due to the lack of anaesthetic caused by the siege imposed by the Government of Israel.

This suffering must stop.

Humanitarian aid delivery, including of medical supplies, must be at scale and safe.

The… pic.twitter.com/Q6guRIFpA0

— UNRWA (@UNRWA) June 12, 2025