عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال لفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 200 آخرين اليوم الخميس، جراء استهداف الاحتلال لمواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط حاجز نتساريم وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العودة إن المستشفى استقبل 13 شهيدا و170 جريحا، في أحدث حصيلة وصلت مستشفى العودة في النصيرات اليوم الخميس.

وأضافت المصادر “خلال الساعات الماضية.. استقبلنا 13 شهيد و170 إصابة بينهم أطفال وسيدات وكبار سن جراء إطلاق طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسيّر عدة قنابل، والرصاص الحي تجاه تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط حاجز نتساريم وسط قطاع غزة“.

ارتفاع ضحايا العدوان

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 4 آلاف و924 شهيدا والمصابين إلى 15 ألفا و780 منذ 18 مارس 2025.

كما أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 55 ألفا و207 شهداء والمصابين إلى 127 ألفا و821 منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن استشهاد 103 فلسطيني وإصابة 427، خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.