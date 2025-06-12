بتقنية الذكاء الاصطناعي.. تقرير يوثق أول اقتحام للأقصى بعد احتلال القدس عام 1967 (شاهد)

وثقت الجزيرة مباشر، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، ذكرى أول اقتحام إسرائيلي للمسجد الأقصى بعد احتلال مدينة القدس في يونيو/حزيران عام 1967.

واقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى صباح يوم الأحد الـ11 من يونيو في ذلك العام، وأطلقت الرصاص الحي على مئات المصلين الفلسطينيين العزّل، مما أسفر عن استشهاد 11 منهم، وإصابة عشرات آخرين.

ووثّق التقرير كيف مثّل هذا الهجوم الدامي أولى المجازر التي رافقت الاحتلال الإسرائيلي للقدس، حيث قوبلت المقاومة السلمية من المصلين بالقوة المفرطة دون أي مساءلة دولية، مما فتح الباب أمام تكرار مثل هذه الانتهاكات.

طمس هوية القدس

وأشار التقرير إلى أن هذه المجزرة نُفّذت وسط صمت إعلامي عالمي، لكنها حفرت في الذاكرة الفلسطينية كحدث بالغ التأثير، كشف مبكرًا عن نية الاحتلال تهويد المدينة المقدسة وقمع أي مقاومة شعبية.

كما رصد التقرير القيود المشددة التي فرضت لاحقًا على دخول المصلين للمسجد الأقصى، إضافة إلى إجراءات ممنهجة لتغيير معالم القدس، مما جعل المدينة على مدى العقود التالية رمزًا للصراع العربي الإسرائيلي، ومحورًا للهوية الوطنية الفلسطينية، ودافعًا رئيسيًّا للمقاومة.