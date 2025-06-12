تقل 242 راكبا.. لحظة تحطم طائرة هندية كانت متجهة إلى بريطانيا (شاهد)

تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، اليوم الخميس، في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات شمال غربي البلاد، حسبما ذكرت الشرطة.

وأظهرت الصور عبر القنوات التلفزيونية المحلية تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحادث بالقرب من المطار في أحمد آباد، وذكرت وسائل إعلام أن الحادث وقع عند إقلاع الطائرة.

“حادث مأساوي”

وأكدت شركة الخطوط الهندية الخميس أن رحلتها 171 من مدينة أحمد أباد في غرب الهند إلى مطار غاتويك في لندن تحطّمت في “حادث مأساوي”.

وأفادت الإدارة العامة للطيران المدني في الهند بأن 242 راكبا كانوا في الطائرة التابعة للخطوط الهندية المتوجهة إلى لندن والتي تحطّمت في أحمد أباد الخميس.

وقالت الإدارة إن طائرة (إير إنديا) من طراز (بوينغ 787) تحطّمت فور إقلاعها من أحمد أباد”، مضيفة أن “242 شخصا كانوا في الطائرة بينهم طياران و10 من أفراد الطاقم”.

وذكرت في بيان أن الطائرة وجّهت نداء استغاثة إلى برج المراقبة “لكن لم تكن هناك أي استجابة من الطائرة بعد ذلك” مضيفة أنها “سقطت خارج محيط المطار”.

تحطمت في منطقة سكنية

وذكر مسؤولون بالشرطة أن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية بالقرب من المطار، وقال مصدر لرويترز إن 11 طفلا كانوا ضمن ركاب الطائرة، وإنها كانت تقل 169 هنديا و53 بريطانيا و7 برتغاليين وكنديا واحدا.

وذكر موقع (فلايت رادار 24) المتخصص في تتبع حركة الطيران أن الطائرة المنكوبة من طراز بوينج 787-8 دريملاينر، وهي واحدة من أحدث طائرات الركاب في الخدمة.

وذكرت قنوات تلفزيونية أن الحادث وقع بعد إقلاع الطائرة مباشرة، وعرضت إحدى القنوات لقطات تظهر الطائرة المنكوبة وهي تقلع فوق منطقة سكنية ثم تختفي عن الشاشة قبل أن تتصاعد سحابة ضخمة من النيران في السماء من خلف المنازل.