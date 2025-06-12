خوفا من أن تمتد الاحتجاجات لتكساس.. حاكم الولاية يأمر بنشر آلاف الجنود من الحرس الوطني

قال حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، اليوم الخميس، إنه أصدر أوامره بنشر نحو 5 آلاف من أفراد الحرس الوطني، علاوة على نحو ألفين من رجال الشرطة، عبر الولاية قبل احتجاجات مخطط لها مطلع الأسبوع المقبل حول عمليات ترحيل المهاجرين.

ومن المقرر إجراء المزيد من الاحتجاجات يوم السبت المقبل في سان أنطونيو وفي مختلف مدن تكساس، مثل هيوستن وأوستن ودالاس، في إطار حركة تعرف باسم “لا ملوك” احتجاجا على سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين.

وقال أبوت، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، إن “الاحتجاجات السلمية جزء من تكوين أمتنا، لكن تكساس لن تتسامح مع انتهاك القانون بالشكل الذي شاهدناه في لوس أنجلوس”.

وشدد آبوت على أن “أي فرد يشارك في أعمال عنف أو الإضرار بالممتلكات سوف يتم اعتقاله ومحاسبته بالكامل وفق القانون”.

اختلاف حاد بين أبوت ونيوسوم

ويبدو الاختلاف حادا بين الأسلوب الذي يتعامل به الحاكم الجمهوري أبوت وطريقة تعامل حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جيفين نيوسوم مع الاحتجاجات على عمليات ترحيل المهاجرين التي بدأتها إدارة ترامب على نطاق واسع.

وتتشابه الولايتان في وجود أعداد كبيرة من المهاجرين من أصول لاتينية، ورفضهم السياسة التي يتبعها ترامب لترحيل من يقيمون بشكل غير قانوني، الذين يصل عددهم في الولايات المتحدة إلى ملايين عدة.

وكان نيوسوم وجّه انتقادات حادة لقرار ترامب نشر ألفين من جنود الحرس الوطني في لوس أنجلوس دون موافقة السلطات في كاليفورنيا، ووصف القرار بأنه “مخالف للقانون” و”غير أخلاقي”، وأكد أنه سوف يقاضي ترامب بسببه.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن أبوت، الذي تولى منصب الحاكم منذ عام 2014، كان عنيفا في نشر الحرس الوطني في الماضي، وخاصة فيما يتعلق بإنفاذ قوانين الهجرة على حدود ولاية تكساس مع المكسيك.

وكان أبوت نشر الآلاف من جنود الحرس الوطني للسيطرة على نقاط العبور بين المكسيك وتكساس، التي يمر بها سنويا الكثير من المهاجرين غير الشرعيين.

كما اتفق أبوت مع إدارة ترامب في فبراير/شباط الماضي على منح الحرس الوطني لتكساس سلطة توقيف واعتقال من يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عبر الحدود مع المكسيك.

ترامب يؤكد استمرار سياسته

وعلى صعيد الوضع في لوس أنجلوس، احتشد أكثر من ألف شخص الأربعاء في إطار مسيرة سلمية جابت شوارع المدينة.

وفُرض حظر للتجوال لليلة الثانية في وقت حاول فيه مسؤولو المدينة السيطرة على الوضع بعد أعمال تخريب ونهب وقعت خلال الليل في عدد من مناطق المدينة الممتدة على مساحة 1300 كيلو متر مربع.

وقال ترامب للصحفيين وهو في طريقه لمشاهدة عرض لـ”البؤساء” في واشنطن “سيكون لدينا بلد آمن”.

وأضاف “تذكروا، لو لم أكن هنا.. لكانت لوس أنجلوس محترقة تماما الآن”.

واتهم نيوسوم، وهو ديموقراطي يتطلع للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2028، ترامب بالسعي إلى تصعيد المواجهة لتحقيق مكاسب سياسية.

وحذّر الثلاثاء من أن العسكرة غير المسبوقة ستتجاوز حدود الولاية، معتبرا أن “الديموقراطية تتعرض لهجوم تحت أنظارنا”.

ويتوقع أن يحضر محامون يمثلون كالفورنيا في المحكمة سعيا لاستصدار أمر يمنع الجنود من مرافقة عناصر الهجرة أثناء توقيف المهاجرين.

ووصف محامو إدارة ترامب الالتماس بأنه “مناورة سياسية مبتذلة”.