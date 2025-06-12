شاهد: المئات من فلسطينيي الداخل يحتجون في بئر السبع

نظم المئات من فلسطينيي الداخل، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام محكمة بئر السبع، تنديدًا بسياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل والمنشآت في منطقة النقب جنوبي البلاد.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تؤكد حقهم في البقاء على أرضهم، كُتب عليها “النقب ليست للبيع ولا للتهجير”، و”لن نرحل عن أرضنا”، و”الأرض أرضنا ولن نرحل”، في تعبير عن رفضهم المستمر لسياسات الهدم والاقتلاع.

بن غفير يعلق

وفي المقابل، علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على الاحتجاج عبر منصة إكس، قائلا “سمعتُ أن البدو يتظاهرون الآن أمام محكمة بئر السبع احتجاجًا على هدم المباني غير القانونية في النقب”.

وأضاف “لا تخيفوني. في عهدي، سياستي هي تطبيق القانون دون تهاون، وليس عبثًا أن يُهدم أكثر من ألف منزل مأهول في النقب من الحكومة”.

اتهامات بالتمييز

وتبرر السلطات الإسرائيلية عمليات الهدم بعدم وجود تراخيص بناء، إلا أن المواطنين العرب في النقب يرون أن هذه الممارسات جزء من سياسة تمييز ممنهجة، تهدف إلى التضييق على الوجود العربي في المنطقة.

وتوجد في النقب العشرات من القرى والبلدات العربية التي ترفض الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بها، وتحرمها من البنية التحتية والخدمات الأساسية، في وقت تُخطط فيه لبناء بلدات جديدة مخصصة لليهود ضمن مشاريع استيطانية توسعية في المنطقة.