أول تعليق من حركة حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن “العدوان الإسرائيلي الواسع على إيران هو تطور خطير ينذر بانفجار إقليمي واسع”، مؤكدة أن “المشروع الصهيوني يمثل خطرا وجوديا على المنطقة بأسرها”.

وأدانت (حماس) في بيان، اليوم الجمعة، بأشد العبارات الهجوم، واعتبرته تطورا خطيرا يؤكد “طبيعة المعركة المصيرية مع عدو الأمة المركزي”.

وقالت (حماس) إن “العدوان يعكس إصرار حكومة نتنياهو المتطرفة على جر الإقليم إلى مواجهات مفتوحة خدمة لأوهامها التلمودية، ومساعيها للهيمنة على شعوب الأمة”.

“تطور خطير “

وأشارت إلى أن “العدوان الغاشم يعد انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية، ويؤكد مجددا أن المشروع الصهيوني يمثل خطرا وجوديا على المنطقة بأسرها، لا على فلسطين وحدها”.

وأعربت حركة (حماس) عن تضامنها الكامل مع إيران، وقدمت التعازي لقيادتها وشعبها “باستشهاد عدد من كبار القادة والعلماء، بينهم اللواء حسين سلامي والفريق محمد باقري، وعدد من العلماء”.

وقالت (حماس) إن إيران “تدفع ثمن مواقفها الثابتة في دعم فلسطين ومقاومتها، وتمسكها بقرارها الوطني المستقل”، مشددة على أن ذلك يتطلب “موقفا موحدا من قوى الأمة الحية في مواجهة العدوان”.

وحدة الصف وتكامل الجهود

وقالت (حماس) إن “الكيان الصهيوني هو العدو المركزي للأمة، والمعركة معه معركة مصير تتطلب وحدة الصف وتكامل الجهود لحماية شعوبنا من جرائمه ومخططاته التوسعية”.

وشنّت إسرائيل، فجر الجمعة، ضربات جوية مكثفة على أهداف استراتيجية في العاصمة الإيرانية طهران، في إطار عملية أطلقت عليها تل أبيب اسم “الأسد الصاعد”.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي والعالمين النوويين مهدي طهرانجي وفريدون عباسي، في أبرز عمليات الاغتيال التي استهدفت كبار العسكريين والعلماء النوويين.