أول خطاب للرئيس الإيراني بعد الهجمات الإسرائيلية على بلاده (فيديو)

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في أول خطاب بعد الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على إيران، أن الشعب والمسؤولين في إيران لن يلتزموا الصمت حيال الهجوم الإسرائيلي.

وقال بزشكيان في خطابه “بالطبع، لن يصمت الشعب الإيراني ومسؤولو البلاد أمام هذه الجريمة، وسيجعل الرد المشروع والقوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، العدو يندم على فعلته الحمقاء”.

وأضاف “شهدنا ليلة أمس العدوان الغاشم للنظام الصهيوني المجرم على طهران ومدن أخرى في البلاد، والذي أدى إلى استشهاد عدد من الأطفال والنساء، ومجموعة من المواطنين الأبرياء، وقادة عسكريين، وعلماء نوويين”.

وقال إن هذا “العمل الوحشي، المخالف لجميع الالتزامات الدولية، يُؤكد الطبيعة الإجرامية للنظام الصهيوني اللاشرعي، الذي بنى وجوده على الاحتلال والعدوان وقتل الأطفال”.

وتعهد الرئيس الإيراني بالرد، وقال “بهذه الروح القيّمة، سيرد بقوة وحكمة وحزم على جريمة النظام المحتل، وبتوجيه وقيادة قائد الثورة الإسلامية، سيخرج من هذا الميدان الصعب بفخر واعتزاز”.

ودعا بزشكيان، الشعب الإيراني “إلى الحفاظ على وحدته وتماسكه وتعاطفه، وتجنب الالتفات إلى الشائعات والأنباء الكاذبة التي تُروّج لها الحرب النفسية للعدو، وأن يُهيئ للبلاد أقوى أساس ممكن للتغلب على هذه الظروف”.

وقال “وكما بذلت إيران، قصارى جهدها من أجل السلام والهدوء في العالم والمنطقة، وأثبتت استعدادها التام للمحادثات الطويلة وبناء الثقة مع العالم، فإنها ستتخذ إجراءات حاسمة ردا على العدوان والدفاع المشروع عن وحدة البلاد”.

وأطلقت إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على إيران استهدف مواقع نووية، واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.