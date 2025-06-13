إسرائيل تعلن اغتيال قادة جدد في الجيش الإيراني

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه نجح في تصفية عدد آخر من كبار القادة العسكريين في الحرس الثوري الإيراني، خلال الهجوم الجوي الواسع الذي استهدف مواقع عسكرية وأمنية داخل إيران.

وقال الجيش في بيان رسمي إنه “تم القضاء على قائد قيادة الطائرات المسيّرة وقائد قيادة الدفاع الجوي التابعين لسلاح الجو في الحرس الثوري”، مشيرا إلى أن العملية نُفذت بدقة ضمن سلسلة من الضربات الجوية المركزة.

وأضاف البيان أن من بين القتلى أيضا قائد سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير حاجي زادة، أحد أبرز الشخصيات العسكرية الإيرانية والمسؤول عن برامج الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية تأكيدها استهداف إسرائيل لرموز عسكرية وعلمية رفيعة المستوى في إيران، بينهم قادة بارزون في هيئة الأركان وعلماء نوويون.

وتضمنت قائمة القتلى التي تم الإعلان عنها:

اللواء محمد باقري – رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة

اللواء حسين سلامي – قائد الحرس الثوري الإيراني

اللواء غلام علي رشيد – قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري

أحمد رضا ذو الفقاري – أستاذ الهندسة النووية

مهدي طهرانجي – عالم نووي

فريدون عباسي – عالم نووي

وإضافة إلى ذلك، أوردت تقارير إعلامية غير مؤكدة نبأ اغتيال رئيس جامعة آزاد الإسلامية مهدي طهرانجي، وإصابة علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى، ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.

ومن جانبه، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إسرائيل، بـ”عقاب صارم”، ردا على الهجمات.