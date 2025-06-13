شاهد: إيران تبدأ الرد المنتظر وتطلق مئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، مساء اليوم الجمعة، أن إيران بدأت تنفيذ “الرد المنتظر” على الهجمات الإسرائيلية، عبر إطلاق مئات الصواريخ الباليستية اتجاه إسرائيل، في هجوم وصفته بأنه واسع النطاق ومنسق.

وأكدت الوكالة أن “عملية الرد الإيراني بدأت رسميا بإطلاق مئات الصواريخ”، في حين بثت وسائل إعلام إيرانية مشاهد مباشرة، قالت إنها تُظهر انطلاق صواريخ باليستية من مواقع مختلفة داخل الأراضي الإيرانية اتجاه أهداف داخل إسرائيل، دون توضيح طبيعة هذه الأهداف أو مواقعها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن “إسرائيل كلها تحت النيران”، مشيرا إلى أنه رصد إطلاق وابل من الصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية اتجاه العمق الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم الجيش في تصريحات مقتضبة “الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض التهديدات القادمة من إيران”، لافتا إلى أن الهجمات لا تزال مستمرة، حيث رُصدت موجة ثانية من عشرات الصواريخ في وقت لاحق.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية برصد إطلاق نحو 150 صاروخا من إيران، بينما دوت صفارات الإنذار في أنحاء واسعة من إسرائيل، بما في ذلك منطقة تل أبيب والقدس ومستوطنات الجنوب والشمال.

ووصفت صحيفة “يسرائيل هيوم” الوضع بأنه “غير مسبوق” من حيث اتساع رقعة الاستهداف وعدد الصواريخ، مؤكدة أن حالة استنفار قصوى أُعلنت في مختلف الأجهزة الأمنية والملاجئ في البلاد.