إيران تعلن إسقاط مقاتلتين واعتقال طيار.. وإسرائيل تنفي

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء اليوم، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مقاتلتين إسرائيليتين على الأقل، وجرى اعتقال قائدة إحداهما بعد سقوط طائرتها داخل الأراضي الإيرانية أو على مقربة من حدودها، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن موقع الحادث أو هوية قائدة المقاتلة.

من جانبه، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تقارير إعلامية إيرانية عن إسقاط مقاتلة إسرائيلية واعتقال الطيار.

من جهته، أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان عسكري أن قواته “نفذت هجمات دقيقة ومباشرة على عشرات الأهداف داخل الأراضي الإسرائيلية”، في إطار ما وصفه بـ”الرد الأولي” على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي كان آخرها استهداف مواقع حساسة في إيرن ومقتل قادة عسكريين إيرانيين بارزين.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع المستوى أن الهجمات الحالية تمثل بداية فقط لرد طهران.

وقال المسؤول الذي لم تسمّه الوكالة “بدأنا للتو الرد على الهجوم الإسرائيلي، والعدو سيدفع ثمنا باهظا لقتل قادتنا وعلمائنا وشعبنا”.

وأضاف المسؤول أن “الرد الإيراني لن يكون تقليديا ولا محدودا، ولن يكون هناك أي مكان آمن في إسرائيل“، متوعدا بأن “انتقامنا سيكون مؤلما ومدمرا”.