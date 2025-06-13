مقتل قائد الحرس الثوري حسين سلامي في غارات إسرائيلية على إيران

قُتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في غارات جوية واسعة النطاق شنّتها إسرائيل على الجمهورية الإسلامية فجر الجمعة، بحسب ما أفادت به وكالتا أنباء إيرانيتان.

وقالت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء إنّ “اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإسلامي، استُشهد في هجوم الكيان الإسرائيلي على مقر الحرس الثوري”، وهي معلومة أكّدتها أيضاً وكالة مهر للأنباء.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا إن “رئيس أركان القوات المسلحة باقري على قيد الحياة ومتواجد في غرفة قيادة الحرب”.

وشنت إسرائيل فجر الجمعة، عملية عسكرية ضد إيران، مستهدفة منشآت نووية وعسكرية بضربات جوية واسعة.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الضربات الجوية استهدفت أيضاً محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش الإيراني وعدد من قادة الحرس الثوري وعلماء الذرة.

وصرح مصدر عسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن العملية نُفِّذت في حي يسكنه كبار قادة الحرس الثوري، بينما أشار ضباط في الجيش الإسرائيلي للقناة 13 إلى أن نتائج الضربة قد فاقت التوقعات.

وأغلقت تل أبيب مجالها الجوي وأعلنت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، تحسبا لهجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة وصفها وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأنها متوقعة “في المستقبل القريب جداً”. وأشار كاتس إلى أن قرار الطوارئ جاء عقب “هجوم وقائي” نفذته إسرائيل ضد إيران.