الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت نحو 100 مسيّرة باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت نحو 100 مسيّرة باتجاه إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، وأن قواته تعمل على اعتراضها وإسقاطها، وذلك بعد موجة ضربات إسرائيلية غير مسبوقة على أراضي إيران.

وقال الناطق باسم الجيش إيفي ديفرين “أطلقت إيران نحو 100 مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية ونعمل على اعتراضها”.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوّت في العاصمة الأردنية ومحافظة إربد شمالي البلاد، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ اعتراض طائرات مسيّرة تم إطلاقها من إيران “خارج حدود الدولة”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية تواصل ضرباتها على منشآت عسكرية ونووية إيرانية.

وقال الناطق باسم الجيش إيفي ديفرين لصحفيين “هاجم طيارونا ولا يزالون يهاجمون أهدافا عسكرية وأهدافا على ارتباط بالبرنامج النووي في مناطق مختلفة من إيران”.

وفجر الجمعة بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران أطلقت عليه اسم “الأسد الصاعد”، قصفت خلاله أهدافا نووية بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين وعلماء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه “أطلق وبتوجيهات من المستوى السياسي هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب البرنامج النووي الإيراني”.

بالمقابل، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي -برسالة وجهها إلى شعبه- إسرائيل، بـ”عقاب صارم”، ردا على الهجمات.