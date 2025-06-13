من هم القادة والعلماء الإيرانيين الذين اغتالتهم إسرائيل في الهجوم الأخير؟

أدى الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على إيران إلى مقتل مجموعة من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، بعدما استهدفت طائرات إسرائيلية عدة مواقع عسكرية ومنشآت حساسة داخل البلاد فجر الجمعة، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية وإعلامية إيرانية.

وأكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وقوع خسائر بين القادة والعلماء، مشددًا في بيان له على أن “خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورًا” وأن العمل في المؤسسات الحيوية لن يتوقف رغم الضربة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها استهداف إسرائيل لرموز عسكرية وعلمية رفيعة المستوى في إيران، بينهم قادة بارزون في هيئة الأركان وعلماء ذرة، مع ترجيحات قوية بتصفية قادة الصف الأول في الجيش الإيراني خلال العملية.

وتضمنت قائمة القتلى التي تم الإعلان عنها حتى الآن:

اللواء محمد باقري – رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة

اللواء حسين سلامي – قائد الحرس الثوري الإيراني

اللواء غلام علي رشيد – قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري

أحمد رضا ذو الفقاري – أستاذ الهندسة النووية

مهدي طهرانجي – عالم نووي

فريدون عباسي – عالم نووي

إضافة إلى ذلك، أوردت تقارير إعلامية غير مؤكدة نبأ اغتيال رئيس جامعة آزاد الإسلامية مهدي طهرانجي، وإصابة علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى، ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.