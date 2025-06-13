المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: العملية مستمرة لضرب أهداف نوعية داخل إيران.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين، أن سلاح الجو نفذ، ولا يزال، هجمات مكثفة على منشآت نووية إيرانية، مؤكداً أن العملية مستمرة وتشمل أهدافاً نوعية داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضح المتحدث أن الهجوم أسفر عن مقتل رئيس الحرس الثوري الإيراني، ورئيس هيئة الأركان، إلى جانب شخصيات أخرى بارزة سيتم الكشف عن أسمائها لاحقاً.

وأكد أن إيران كانت على وشك امتلاك سلاح نووي، وأن الهدف الأساسي من العملية هو “القضاء على التهديد النووي الإيراني بشكل كامل”.

200 مقاتلة وأكثر من 100 هدف

وأشار دفرين إلى أن نحو 200 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم، واستهدفت أكثر من 100 موقع داخل إيران.

وأضاف أن إيران أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال الساعات الأخيرة، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعمل على إسقاطها والتصدي للرد الإيراني.

وشنت إسرائيل هجوما واسعا، فجر الجمعة، أطلقت عليه اسم “الأسد الصاعد”، قصفت فيه أهدافا نووية في مناطق مختلفة من إيران واغتالت قادة عسكريين وعلماء.