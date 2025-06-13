المرشد الإيراني: النظام الصهيوني ارتكب خطأ فادحا والرد عليه سيكون قويا

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن النظام الإسرائيلي ارتكب “خطأ فادحا”، مؤكدا أن هذا الخطأ ستكون له “عواقب كبيرة”.

وأكد خامنئي في خطاب متلفز، اليوم الجمعة، أن “الشعب الإيراني لن يتجاوز عن دم شهدائه الأعزاء، ولن يتغاضى عن انتهاك سيادة سماء بلاده”، مشددا على أن “المسؤولين وجميع أفراد الشعب يقفون خلف القوات المسلحة”.

وأضاف خامنئي” اليوم صدرت رسائل متشابهة من جميع الأطياف السياسية والفئات المختلفة في البلاد. الجميع يشعر أنه يجب التصرف بقوة ضد هذه الهوية الخبيثة الحقيرة الإرهابية الصهيونية”.

“لن نتهاون معهم”

ومضى خامنئي قائلا “لن نتهاون معهم. الحياة ستصبح مرَّة عليهم دون شك. لا يظنون أنهم ضربوا وانتهى الأمر. لا، هم بدأوا العمل وأشعلوا الحرب، ولن نسمح لهم بالنجاة من هذه الجريمة الكبرى التي ارتكبوها”.

وأكد خامنئي أنه “ستكون هناك ضربات قوية على النظام الصهيوني”، موضحا أن “القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ستوجه ضربات قاصمة لهذا العدو الخبيث”.

وقدَّم خامنئي للقادة والعلماء الذي اغتالتهم إسرائيل في هجمات اليوم الجمعة “التهنئة والعزاء في الوقت نفسه”، وتمنى من الله أن “يرفع مقامهم ويرحم أرواحهم الطيبة”.

إيران بدأت الرد

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، مساء اليوم الجمعة، أن إيران بدأت تنفيذ “الرد المنتظر” على الهجمات الإسرائيلية، عبر إطلاق مئات الصواريخ الباليستية اتجاه إسرائيل، في هجوم وصفته بأنه واسع النطاق ومنسق.

وأكدت الوكالة أن “عملية الرد الإيراني بدأت رسميا بإطلاق مئات الصواريخ”، في حين بثت وسائل إعلام إيرانية مشاهد مباشرة، قالت إنها تُظهر انطلاق صواريخ باليستية من مواقع مختلفة داخل الأراضي الإيرانية اتجاه أهداف داخل إسرائيل، دون توضيح طبيعة هذه الأهداف أو مواقعها.

وأدى الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على إيران إلى مقتل مجموعة من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، بعدما استهدفت طائرات إسرائيلية مواقع عسكرية عدة ومنشآت حساسة داخل البلاد، فجر الجمعة، بحسب ما أعلنته مصادر رسمية وإعلامية إيرانية.

وتضمنت قائمة القتلى التي جرى الإعلان عنها حتى الآن اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، واللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني.