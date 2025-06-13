اليمن.. أول تعليق من “أنصار الله” بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

ندّدت جماعة “أنصار الله” في اليمن، بالهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدين حق طهران “الكامل والمشروع في الرد بكل الوسائل الممكنة”.

وقال المكتب السياسي لجماعة “أنصار الله”، في بيان اليوم الجمعة “ندين بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية الإسلامية في إيران، ونؤكد حقها المشروع في الرد بكل الوسائل.. ونؤيد حق إيران في الدفاع عن نفسها وتطوير برنامجها النووي”.

وحمّل البيان “كيان الاحتلال الإسرائيلي وشركاءه الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات والتبعات الخطيرة لهذا العدوان على المستويين الإقليمي والدولي”.

وفجر اليوم الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، قصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء.

مقتل علماء وقادة عسكريين

ووفق وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء قتل 6 علماء نوويين في الهجوم، وهم عبد الحميد منوشهر، وأحمد رضا ذو الفقاري، وأمير حسين فقهي، ومطلب زاده، ومحمد مهدي طهرانجي، وفريدون عباسي.

من جانبه توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني، إسرائيل “بعقاب صارم” ردا على الهجوم.