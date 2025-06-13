ترامب: لسنا قلقين من حرب إقليمية بعد الضربة الإسرائيلية لإيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران كانت “مدمرة”، مشيرًا إلى أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الإيرانية تطرح تساؤلات حقيقية حول ما إذا كان لطهران برنامج نووي فاعل بعد الآن، على حد قوله.

وفي مقابلة هاتفية مع وكالة رويترز، قال ترامب إن “إيران تعرضت لضربة مدمرة”، وأضاف “من غير الواضح ما إذا كانت لا تزال تمتلك برنامجًا نوويًا فعّالًا بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير”.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالتخطيط للهجوم الإسرائيلي، موضحًا “كنا نعرف كل شيء عن الهجوم. لقد حاولت إنقاذ إيران من الإذلال والموت، ولكن عليهم أن يغيروا سلوكهم”.

ورأى ترامب أن الهدف النهائي لإسرائيل من هذه العملية هو “ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي بأي شكل من الأشكال”، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه “غير قلق من اندلاع حرب إقليمية” بسبب التصعيد الأخير.

ورغم التصعيد، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده لا تزال تعتزم المضي قدمًا في عقد اجتماع نووي مع إيران كان مقررًا يوم الأحد، لكنه أقرّ بعدم اليقين بشأن انعقاده، قائلًا “لا أعرف إذا ما كان الاجتماع سيُعقد الآن، لكن الأوان لم يفت بعد أمام إيران للتوصل إلى اتفاق”.