تركيا تحذّر من انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة بعد الهجوم الإسرائيلي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن بلاده أجرت تقييما شاملا للهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، محذرا من أن تصاعد التوترات في المنطقة لا ينبغي أن يصرف الأنظار عن “الإبادة الجماعية الجارية في غزة“.

وأوضح فيدان أنه اجتمع مع وزير الدفاع التركي ورئيس هيئة الأركان ورئيس جهاز الاستخبارات وعدد من كبار المسؤولين الأتراك في جلسة أمنية استمرت 4 ساعات، جرى خلالها بحث الضربة الإسرائيلية وآثارها المحتملة على الأمن الإقليمي.

وفي تصريحات نشرها على منصة إكس، شدد وزير الخارجية على أنه “يتعين على إسرائيل أن تتخلى فورا عن استراتيجيتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وأكد أن تركيا تتابع التطورات عن كثب، وقد “اتخذت التدابير اللازمة على أعلى مستوى لمواجهة الأخطار الأمنية التي قد تنجم عن هذا التصعيد”.

وأشار فيدان إلى أن المفاوضات التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي “السبيل الوحيد لحل الصراع الناجم عن النزاع النووي”.

وقال إن تركيا على تواصل وثيق مع عدد من الدول الإقليمية والدولية، منها إيران والعراق والأردن والولايات المتحدة، منذ بداية الجولة الأخيرة من التصعيد.